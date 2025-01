Fonseca é o mais novo no top 100 desde Alcaraz e vira recordista brasileiro

A oficialização de João Fonseca entrando no top 100 do mundo coroa a ascensão meteórica do novo fenômeno do tênis, que acumulou mais um recorde em sua breve carreira.

O que aconteceu

Fonseca virou o brasileiro mais novo da história a aparecer na elite do tênis. Ele vivia expectativa de ingressar no top 100 nas últimas semanas, devido à sua campanha no Australian One com direito a vitória sobre o número 9 Andrey Rublev, mas precisou aguardar o fim do Grand Slam para a lista ser divulgada. Agora, é o 99º do mundo.

O carioca conquistou o feito com 18 anos, cinco meses e seis dias de vida. João superou Cassio Mota, que detinha o posto por ter entrado para o seleto grupo com 19 anos, em 1979. Já Guga, maior nome do tênis do Brasil, só apareceu entre os 100 melhores quando beirava os 20, em 1996.

Ele também é o segundo sul-americano mais jovem a "quebrar" o ranking neste século. O brasileiro só fica atrás do argentino Juan Martin del Potro, que tinha 18 anos e 16 dias de vida quando furou o top 100.

João Fonseca tieta Carlos Alcaraz quando foi sparring do tenista espanhol no Rio Open de 2022 Imagem: Rio Open

Fonseca também é o caçula a entrar na elite do tênis desde o espanhol Carlos Alcaraz. Em maio de 2021, o astro do tênis atingiu o seleto grupo com 18 anos e 19 dias de vida. O mais novo a figurar no top 100 neste século foi Rafael Nadal, em abril de 2003, com 16 anos e 10 meses de idade.

Fonseca já havia se tornado o brasileiro mais mais jovem da história a ganhar uma partida de simples na chave principal do Australian Open. Ele deixou para trás Maria Esther Bueno (20 anos e 3 meses quando venceu pela primeira vez no torneio, em 1960) e Gustavo Kuerten (20 anos e 4 meses, em 1997).

A estrela brasileira em ascensão subiu 13 posições no ranking. Até a última atualização da ATP, antes do Grand Slam na Austrália, o carioca aparecia como #112 do mundo.