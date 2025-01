Da cautela ao lobby, o que se fala no Flamengo sobre chegada de Danilo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

As conversas da diretoria do Flamengo para ter Danilo como reforço avançam, e as reações dos integrantes da comissão técnica e elenco vão da cautela ao "lobby".

O que aconteceu

O jogador, de 33 anos, está de saída da Juventus, da Itália. Além do interesse do Rubro-Negro, ele também recebeu contatos do Santos, além do Napoli, da própria Itália.

Danilo pode atuar tanto como zagueiro quanto como lateral-direito. O UOL publicou, na última sexta-feira, que o Peixe já entende que o atleta está inclinado a ir para a Gávea.

O técnico Filipe Luís despistou sobre a possível chegada de Danilo. Questionado sobre o jogador logo após a vitória sobre o Volta Redonda, ele não evoluiu no tema

O Danilo não é jogador do Flamengo, e eu não posso falar de um jogador que não é do Flamengo Filipe Luís

Alex Sandro admitiu ter conversado com Danilo sobre a estrutura do Rubro-Negro. Eles são amigos de longa data e já atuaram juntos no Santos, Porto, Juventus e seleção brasileira

Ele sabe da estrutura, ele me pergunta. Conversamos quase todos os dias. No início de janeiro, estive em Turim e conversamos. Ele perguntou da estrutura, dos jogadores, sobre viver no Rio. Enfim, tudo maravilha. Aí eu disse: 'se um dia você jogar no Flamengo, será uma das melhores escolhas da sua vida' Alex Sandro, em registro feito pelo "Coluna do Fla"

O lateral demonstra torcer para um desfecho positivo nas negociações. "Não sei ainda como está o status da contratação. Mas o que mais espero é que seja o melhor para ele, melhor para o Flamengo, melhor para a Juventus. Obviamente que eu e ele temos uma história de longa data e seria muito bom encontrá-lo novamente", continuou.

O Flamengo anunciou, até aqui, um reforço para a temporada. O atacante Juninho fez a estreia diante do Voltaço, no último sábado, quando o time principal foi usado pela primeira vez em 2025. O centroavante começou no banco, mas foi acionado ao longo do jogo.

Jorginho, do Arsenal, da Inglaterra, também foi um nome analisado. Em recente entrevista à TNT Sports, o jogador abriu as portas para o futebol brasileiro, mas se esquivou sobre a possível transferência para o Rubro-Negro.