Filho de Robinho e atacante de 16 anos participam de treino do profissional do Santos

Nesta segunda-feira, o Santos contou com duas novidades no treino. Os jovens Juninho e Nadson participaram da atividade no CT Rei Pelé junto com o elenco profissional.

Ambos estavam da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O Peixe acabou sendo eliminado ainda na terceira fase, após perder para a Ferroviária nos pênaltis.

Juninho é filho de Robinho, ex-jogador do Alvinegro Praiano. O meio-campista tem 17 anos. Ele participou de duas partidas na Copinha e marcou um gol.

Nadson, por sua vez, tem 16 anos e entrou em campo quatro vezes no torneio de base, sem estufar as redes.

Por enquanto, os Meninos da Vila não estão inscritos no Campeonato Paulista. Eles participaram do treino desta manhã para compor elenco, já que o técnico Pedro Caixinha não contou com seis jogadores do profissional.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, quando visita o São Bernardo, pela quinta rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).