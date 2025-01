Fernando Diniz não resiste a início ruim de ano e é demitido pelo Cruzeiro

Após 20 jogos e quase quatro meses, Fernando Diniz não é mais o treinador do Cruzeiro. O técnico de 50 anos não resistiu aos maus resultados neste início de temporada e foi demitido pelo clube mineiro.

Fernando Diniz deixa o Cruzeiro com apenas 35% de aproveitamento em 20 jogos. O retrospecto do treinador com a Raposa foi de quatro vitórias, nove empates e sete derrotas.

Na temporada passada, com Diniz no comando, o Cruzeiro perdeu a final da Copa Sul-Americana e não conseguiu se classificar para a Copa Libertadores. Mesmo com uma grande cobrança da torcida em cima do treinador, a diretoria celeste optou por manter Diniz para o início de 2025.

Neste ano, o Cruzeiro empatou seus dois jogos na FC Series, torneio de pré-temporada em Orlando, nos EUA. Depois, venceu o Tombense pelo Campeonato Mineiro, mas em seguida perdeu para o Athletic e neste sábado empatou em 1 a 1 com o Betim, em pleno Mineirão.

Veja a nota oficial do Cruzeiro nesta segunda-feira:

"O Cruzeiro informa que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli.

Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência das trajetórias.

Auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, Wesley Carvalho comandará a equipe de maneira interina a partir dos treinamentos desta segunda-feira"