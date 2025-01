Especulado pelo Botafogo, Miguel Almirón deve retornar ao Atlanta United

O atacante paraguaio Miguel Almirón deve retornar ao Atlanta United, dos EUA, nesta janela de transferências. O jogador de 30 anos foi a contratação mais cara do Newcastle United em 2019, porém perdeu espaço na equipe inglesa na atual temporada e atraiu o interesse de seu antigo time, do futebol árabe e do Botafogo.

Miguel Almirón foi um dos jogadores mais especulados durante a janela de transferências. Esteve muito próximo de um acerto com o Charlotte, da MLS, porém optou por ficar na Inglaterra. Além de quase ir ao clube estadunidense, o Botafogo abriu conversas com o Newcastle, mas não conseguiu avançar pelo atleta. Entretanto, com o interesse do Atlanta United, equipe onde o atacante é ídolo, sua saída é iminente.

O Atlanta United encaminha a contratação do atacante por cerca de 11,3 milhões de euros (R$ 70,4 milhões), um valor abaixo do que a equipe estadunidense o vendeu em 2019. O Newcastle pagou 24 milhões de euros (R$ 100,5 milhões na época) para levar Almirón até a Europa.

Almirón vai assinar por quatro anos e meio com o Atlanta United, com contrato até 2029. O atacante paraguaio é ídolo da equipe e atuou entre 2017 e 2019. Nos dois anos, jogou 70 partidas, marcou 22 vezes e deu 21 assistências. Além dos números, o jogador foi importante nas conquistas da MLS 2018 e da Copa dos Estados Unidos em 2019, as primeiras conquistas da história do clube.

Apesar de sua saída, Miguel Almirón teve uma boa passagem no Newcastle. O atacante entrou em campo 223 vezes, marcou 30 gols e distribuiu 12 assistências. O atleta paraguaio perdeu espaço após Anthony Gordon despontar como um dos principais jogadores da equipe inglesa.