Encontro de lendas! Fedor visita Khabib e Makhachev nos bastidores de evento da PFL; veja

Um encontro de verdadeiras lendas do esporte aconteceu nos bastidores do evento 'PFL Champions Series 1' e chamou a atenção da comunidade do MMA. No último sábado (25), em Dubai (EAU), Fedor Emelianenko, Islam Makhachev e Khabib Nurmagomedov simplesmente dividiram o mesmo espaço. O registro foi divulgado pela organização nas redes sociais.

De acordo com a publicação, Fedor visitou Khabib e Makhachev no vestiário, já que a dupla preparava Usman Nurmagomedov para competir na luta principal do evento. Com a aparição de 'The Last Emperor' na sala, 'The Eagle' e o campeão do peso-leve (70 kg) do UFC fizeram questão de cumprimentá-lo e eternizar o momento com o ídolo tirando fotos. Assim como a dupla, o ex-soberano peso-pesado do Pride marcou presença no show para apoiar Vadim Nemkov, seu pupilo, que também atuou no cage. Na atração, os atletas confirmaram o favoritismo no cage, honrando seus mentores.

Registro de Fedor, Khabib e Makhachev no MMA

Fedor Emelianenko, de 48 anos, é um dos grandes nomes da história do MMA e é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador de todos os tempos. 'The Last Emperor' iniciou sua trajetória no esporte em 2000, marcou época no Pride como campeão do peso-pesado e construiu um cartel composto por 40 vitórias, sete derrotas e um no contest (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Andrei Arlovski , Chael Sonnen, Frank Mir, Kevin Randleman, Mark Coleman (duas vezes), Mark Hunt, Mirko 'Cro Cop', Pedro Rizzo, Quinton 'Rampage' Jackson, Ricardo Arona, Rodrigo 'Minotauro' (duas vezes) e Tim Sylvia.

Khabib Nurmagomedov, de 36 anos, é considerado por parte da comunidade do MMA um dos melhores e mais dominantes lutadores da história do esporte. Em sua carreira, o russo disputou 29 lutas, venceu todas e defendeu o título do peso-leve do UFC em três oportunidades. Os triunfos de maior destaque do ex-campeão da companhia foram sobre Conor McGregor, Dustin Poirier, Edson Barboza, Justin Gaethje e Rafael dos Anjos. Em 2022, o ícone da modalidade passou a integrar o Hall da Fama da empresa.

Islam Makhachev, de 33 anos, se consolidou como um dos melhores lutadores de MMA da atualidade. O russo é campeão do peso-leve do UFC, lidera o ranking peso-por-peso da empresa e possui 15 vitórias seguidas. Em sua trajetória no esporte, o atleta construiu um cartel composto por 27 vitórias e uma derrota e foi apontado como uma espécie de novo Khabib Nurmagomedov, seu amigo, por conta do estilo de luta e dominância no octógono. Seus triunfos mais importantes foram sobre Alexander Volkanovski (duas vezes), Arman Tsarukyan, Charles 'Do Bronx', Dan Hooker, Dustin Poirier, e Renato 'Moicano'.

