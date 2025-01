Emiliano Martínez é regularizado no BID e aguarda inscrição no Paulista para estrear pelo Palmeiras

Nesta segunda-feira, o Palmeiras regularizou no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF o volante Emiliano Martínez. Anunciado na última sexta-feira, o atleta de 25 anos assinou vínculo até o final de 2029 e aguarda sua inscrição no Campeonato Paulista para estrear pelo Verdão.

O meio-campista uruguaio treinou normalmente no último domingo e nesta segunda. Contudo, apesar de registrado no BID, também é preciso que o jogador apareça na lista de inscritos do Palmeiras no Paulistão para que possa estrear.

Ele é a terceira aquisição do Alviverde, que anteriormente anunciou os atacantes Facundo Torres e Paulinho.

Martínez defendia o Midtjylland, da Dinamarca, desde 2023. Antes, o jogador passou pelo Red Bull Bragantino, clube pelo qual defendeu de 2021 a 2022. Com a camisa do Massa Bruta, ele disputou apenas 13 jogos.

Constantemente convocado pelo Uruguai, o atleta é o terceiro uruguaio do elenco palestrino e o 24º da história do Palmeiras. Além dele, o clube conta com o lateral esquerdo Piquerez e o próprio Facundo Torres.

O Palmeiras volta aos gramados nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Estadual.