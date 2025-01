É oficial: João Fonseca entra no top 100

Depois de derrotar o top 10 Andrey Rublev na primeira rodada do Australian Open, João Fonseca teve de esperar quase duas semanas e ver rivais próximos competirem por pontos nos últimos sete dias, mas finalmente veio a confirmação nesta segunda-feira, com a atualização do ranking mundial: o carioca de 18 anos aparece pela primeira vez na carreira no grupo dos 100 primeiros do ranking.

Na lista da ATP divulgada hoje, Fonseca é o número 99 do mundo e aparece como novo #2 do Brasil, atrás apenas de Thiago Wild (#76). Thiago Monteiro, que por muito tempo foi o tenista mais bem ranqueado do país, é o atual #100. O top 5 brasileiro é formado ainda por Felipe Meligeni (#148) e Gustavo Heide (#174).

O 99º posto significa uma subida de 13 posições para João Fonseca. Até a última atualização do ranking da ATP, o carioca aparecia como #112 do mundo. Subir no ranking significa uma chance maior de disputar torneios de nível ATP 250 sem a necessidade de disputar torneios classificatórios (qualifyings).

O próximo evento no calendário de Fonseca, contudo, não será um torneio do circuito mundial. Ele defende o Brasil na Copa Davis neste fim de semana. Nos dias 1º e 2 de fevereiro, o time do capitão Jaime Oncins enfrenta a França na casa do adversário, em Orleans. Além de Fonseca, o Brasil tem Wild, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Marcelo Melo. A França está escalada com Ugo Humbert, Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Perricard e Pierre-Hugues Herbert.