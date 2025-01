Dirigente revela que foi intimado por McGregor a anunciar luta contra Jeremy Stephens no BKFC

Depois de um suposto fracasso nas negociações para encarar o influenciador Logan Paul no boxe e ainda sem novo compromisso no UFC agendado, onde não atua desde 2021, Conor McGregor parece ter voltado suas atenções para o Bare Knuckle FC. Inclusive, o astro irlandês, que é um dos donos da liga de boxe sem luvas, já teria até mesmo definido seu alvo.

No sábado (25), Conor esteve presente na edição 'KnuckleMania 5' do BKFC, na Filadélfia (EUA), e surpreendeu a todos ao subir no ringue para desafiar e fazer uma encarada com o ex-UFC Jeremy Stephens, que havia acabado de nocautear Eddie Alvarez no evento. E, ao que tudo indica, o episódio não se tratou apenas de uma cena promocional. Na coletiva de imprensa pós-show, David Feldman, presidente do Bare Knuckle, revelou que McGregor lhe fez um pedido especial momentos antes do dirigente atender aos jornalistas presentes.

"Enquanto eu estava saindo da arena, Conor bateu no meu ombro e me pediu para que eu me certificasse de dizer a todo mundo que ele vai enfrentar Jeremy Stephens no BKFC. Isso é o que ele disse. Não sei se vai acontecer. Só estou dizendo a vocês que Conor acabou de me falar que ele vai enfrentar Jeremy Stephens no Bare Knuckle", revelou David Feldman.

História por trás da rivalidade

Conor McGregor e Jeremy Stephens já protagonizaram uma cena marcante que entrou para a história do MMA, ainda que fora do octógono. Em 2016, na coletiva de imprensa do UFC 205, o americano afirmou ser o peso-pena (66 kg) mais poderoso do mundo. Logo depois, Conor, que também estava presente na cerimônia, debochou do rival de divisão na época, respondendo: "Quem diabos é esse cara?" - frase que até hoje é lembrada e usada com frequência pelos membros da comunidade das lutas.

Déjà vu

Vale pontuar que esta não foi a primeira vez que Conor McGregor tornou público seu desejo de lutar boxe sem luvas. Além disso, o irlandês já protagonizou uma cena parecida no BKFC. Em 2023, o ex-campeão do UFC subiu ao ringue e fez uma encarada nos mesmos moldes com Mike Perry, estrela da companhia.

