Diniz vive inferno astral e soma novo fracasso após lua de mel com o Flu

O técnico Fernando Diniz foi demitido duas vezes em menos de um ano. Campeão da Libertadores de 2023, ele passou da lua de mel no Fluminense, com direito a uma chance na seleção brasileira, para um novo fracasso esportivo.

No inferno astral após viver o "céu"

Diniz só ficou quatro meses no Cruzeiro e, vaiado pela torcida pelos maus resultados e alta expectativa, não resistiu a mais uma crise. Contratado no final de setembro, esteve à frente da Raposa por 18 jogos oficiais, registrando apenas 31,5% de aproveitamento dos pontos disputados com quatro vitórias, sete empates e sete derrotas. Mesmo com as grandes contratações para a nova temporada, o time vem de dois tropeços seguidos no Estadual.

O técnico quase caiu do cargo no final do ano passado, tendo explodido publicamente sobre uma possível demissão, mas foi mantido após reunião com a diretoria. Ele perdeu a linha em entrevista coletiva ao ouvir rumores de que sairia após a vitória sobre o Juventude, na última rodada do Brasileirão, desabafando que sabia mais de seu futuro pela imprensa do que pelo próprio clube. Um mês depois, veio a demissão oficial.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, celebra título da Libertadores Imagem: Raul Sifuentes/Getty Images

Há pouco mais de um ano, o treinador vivia lua de mel no Fluminense após se sagrar campeão da Libertadores. Sob seu comando, o Flu conquistou a taça pela primeira vez na história. Ele estava em alta e vivia a melhor fase da carreira profissionalmente, tendo terminado 2023 sendo considerado o 5º melhor técnico do mundo.

Antes disso, Diniz já havia recebido uma oportunidade da CBF, só que sua passagem pela seleção brasileira durou apenas seis jogos. Ele conciliou o comando do Brasil com o do Tricolor das Laranjeiras por seis meses, tendo sido dispensado no início do ano passado sem ter empolgado com o trabalho após duas vitórias, um empate e três derrotas.

Início da queda

O técnico tinha uma estabilidade de dois anos no Flu e ganhou uma renovação até o final de 2025, mas tudo ruiu um mês depois. No final de junho de 2024, o clube carioca optou pelo desligamento diante da má fase da equipe, que amargava a lanterna do Brasileirão e temia o rebaixamento.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, durante jogo contra o Flamengo Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Diniz recebeu voto de confiança do Cruzeiro para a reta final da temporada, mas o time nunca despontou sob seu comando. No ano passado, ele conseguiu passar da semifinal da Sul-Americana, mas terminou com o vice para o Racing. Além disso, a Raposa caiu de rendimento no Brasileirão e acabou sem uma vaga para a Libertadores deste ano.

Com a queda nesta segunda (27), ele se tornou o primeiro técnico de um time da Série A demitido em 2025. Renato Gaúcho é o favorito para assumir o cargo no Cruzeiro, segundo o colunista do UOL PVC.

Nota do Cruzeiro sobre a demissão de Diniz