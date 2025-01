Desfalcado, Santos se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o São Bernardo

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira. O foco do elenco é no duelo com o São Bernardo, na quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O meia Thaciano, tratando inflamação na coxa, e os atacantes Lucas Braga, com dores na lombar, e Willian Bigode, em transição com a fisioterapia, foram desfalques na atividade desta manhã.

O técnico Pedro Caixinha também não contou com o lateral direito Hayner, o meio-campista Patrick e o atacante Wendel. Os três ficaram na parte interna do CT para um trabalho de reforço muscular.

O elenco volta aos treinos nesta terça-feira, quando encerra a preparação para enfrentar o São Bernardo. O duelo está marcado para quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP), pela quinta rodada do Estadual.

O Santos, que vem de duas derrotas, está na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos. O líder é o Guarani, com sete.