Falhas e YuPay apagado: o que deu errado no 1º jogo do Corinthians titular

O Corinthians não foi bem no primeiro jogo da equipe titular e acabou superado pelo São Paulo por 3 a 1, no último domingo (26), pelo Paulistão. Parte dos principais jogadores já havia jogado contra o Velo Clube, mas pilares como Hugo e Memphis foram ausências no time inicial.

O que deu errado?

Três falhas, três gols. Falhas individuais contribuíram para que o São Paulo abrisse 2 a 0 e, após o desconto corintiano, matasse o jogo. No primeiro tento tricolor, Matheuzinho não bloqueou Lucas, que subiu livre para cabecear. No segundo, Matheus Bidu tentou inversão com a perna direita, Carrillo não conseguiu dominar, e a jogada se desenhou até a conclusão de Oscar. Por fim, no terceiro, Martínez não parou Lucas, que ainda enfileirou Cacá e André Ramalho para marcar.

Dupla Yupay apagada. Yuri Alberto e Memphis Depay pouco apareceram no primeiro jogo juntos em 2025. A dupla praticamente não foi acionada e teve raras chances de finalizar. Na mais clara, o holandês parou em defesa de Rafael, só que sem bola rolando — o lance aconteceu em cobrança de falta.

Falta de chutes. Muito além de Yuri e Memphis, o Corinthians praticamente não arriscou chutes em jogadas trabalhadas no chão. As principais chances saíram em bolas alçadas na área — uma vez com Cacá e duas com André Ramalho — e na cobrança de falta de Depay.

Dificuldade em velocidade. A defesa corintiana voltou a mostrar dificuldades ao enfrentar um jogador rápido do outro lado. Lucas conseguiu boas arrancadas e incomodou os zagueiros, laterais e volantes do Corinthians.

Erros não acabam com rodízio

Ramón Díaz seguirá rodando o elenco do Corinthians durante o Campeonato Paulista. A derrota no clássico com o time titular não mudou os planos da comissão para os duelos que vêm pela frente.

Vínhamos bem com a rotação, somamos nove pontos. É impossível jogar todos os jogos do Paulista. Temos de jogar a cada 48 horas. A rotação vai existir, temos um grande elenco. Os dois grupos podem jogar, e o que estiver melhor fisicamente vai jogar. Emiliano Díaz

Oportunidades seguirão, mas jovens da Copinha são mistério. Ramón e Emiliano acompanharam os jogos do time vice-campeão da Copa São Paulo, mas evitaram comentar se o elenco ganhará reforços da base nas próximas semanas.

Nomes não vamos dar. Eles têm de seguir trabalhando para ter uma chance. Estão sendo vistos, seguidos de forma constante e devem continuar trabalhando para terem chance. Emiliano Díaz

