Como você avalia a estreia de Tiquinho Soares pelo Santos? Vote!

No último sábado, o Santos amargou o seu terceiro jogo seguido sem vencer. Na estreia do atacante Tiquinho Soares, o Peixe perdeu por 2 a 1 para o Velo Clube, no Estádio Benitão, em Rio Claro (SP), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Daniel Amorim estufou as redes duas vezes para os mandantes, enquanto Leo Godoy descontou.

Tiquinho foi anunciado pelo Santos na última sexta-feira, após uma longa espera por questões burocráticas, mas já treinava com o grupo desde o dia 12 de janeiro. Ele assinou um contrato válido até o fim de 2027 e já viajou com a delegação para Rio Claro (SP), onde o Peixe encarou o Velo Clube.

O jogador de 34 anos foi contratado junto ao Botafogo. O clube carioca o usou como moeda de troca na negociação envolvendo Jair. Além do centroavante, o Santos ainda embolsará 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 75 milhões).

O Alvinegro Praiano, que entrou em campo com um time mexido, segue estacionado nos quatro pontos, na vice-liderança do Grupo B. O líder é o Guarani, que também tem quatro e recebe o Noroeste neste domingo. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

Com o atacante à disposição, o Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o São Bernardo, pela quinta rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio 1° de Maio, em São Bernardo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).