Com trabalho tático, Palmeiras encerra preparação para enfrentar o RB Bragantino pelo Paulista

Nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras continuou sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília).

Após a ativação, o elenco foi aos gramados sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira e fez um trabalho de dinâmicas táticas, com balanços e movimentações específicas que partiram do meio de campo e das laterais.

Ao final das atividades, o grupo, que novamente contou com a presença integral do meio-campista recém-contratado Emiliano Martínez, ainda treinou finalizações.

No último sábado, o Alviverde foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Paulistão. O Alviverde até saiu na frente, mas levou a virada no segundo tempo e perdeu uma longa invencibilidade na fase de grupos do Estadual.

O Verdão não era superado na primeira fase do torneio há 42 jogos. O último revés da equipe de Abel Ferreira nesta etapa do Campeonato Paulista havia sido em abril de 2021, para a Inter de Limeira.

Com duas vitórias (Portuguesa e Santos), um empate (Noroeste) e uma derrota (Novorizontino) até o momento, o Palmeiras se encontra com sete pontos, na segunda colocação do Grupo D do Campeonato Paulista, atrás do São Bernardo, líder da chave com nove unidades.