Com Russell e Antonelli como pilotos, Mercedes divulga data de lançamento do carro de 2025

A Mercedes confirmou que revelará seu carro para a temporada 2025 da Fórmula 1, o W16, no dia 24 de fevereiro, através das redes sociais. A apresentação ocorrerá um dia antes do início dos testes de pré-temporada no Bahrein. Este será o primeiro carro da equipe sem a presença de Lewis Hamilton desde 2012. Andrea Kimi Antonelli foi escolhido para substituir o heptacampeão e correr ao lado de George Russell.

Os testes de pré-temporada, também realizados em Sakhir, área desértica localizada no sul do Bahrein, acontecerão entre 26 e 28 de fevereiro, antes da corrida inaugural no Grande Prêmio da Austrália, marcada para 16 de março. No dia 25, acontecerão as filmagens dos pilotos e de seus carros no circuito.

O carro de 2025 marca o início de uma nova fase para a Mercedes, que entra na temporada sem o heptacampeão Hamilton, que se transferiu para a Ferrari. O time, que terminou em quarto lugar no campeonato de construtores do ano passado, busca superar o desempenho aquém das expectativas em 2024, quando o W15 enfrentou dificuldades com o superaquecimento dos pneus e um cronograma de atualizações apertado.

Além da divulgação do carro, a Mercedes também participará do evento de lançamento da temporada 2025, que ocorrerá no dia 18 de fevereiro na O2 Arena, em Londres, com a presença dos pilotos e equipes da F-1. A pintura do novo carro será revelada nesse evento coletivo, que celebra o 75º aniversário da Fórmula 1.

A temporada de 2025 terá início em Melbourne, na Austrália, e contará com 24 etapas, culminando com o GP de Abu Dabi em 7 de dezembro. A Mercedes aposta em uma dupla de jovens pilotos para tentar retomar os anos de glória. No entanto, ainda há ressalva sobre estar no mesmo nível de competitividade de Red Bull e McLaren. A Ferrari também corre por fora.