Com gols de Aubameyang, Al-Hilal é derrotado e deixa de se isolar na liderança do Saudita

Pelo Campeonato Saudita, nesta segunda-feira, o Al-Hilal foi superado pelo Al Qadisiya por 2 a 1, no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd, e perdeu a chance de se isolar na liderança da Competição. Os dois gols dos donos da casa foram marcados pelo gabonês Aubameyang, ex-Arsenal e Barcelona. O brasileiro Marcos Leonardo diminuiu para a equipe de Riad.

O Al-Hilal terminou a rodada ainda na primeira posição na tabela, porém, com os mesmos 43 pontos do vice-líder Al-Ittihad, que foi derrotado pelo Damac pela manhã. O Al Qadisiya, por sua vez, ocupa a terceira colocação da competição, superando o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, com 37 pontos.

O Al-Hilal enfrenta nesta sexta-feira o Al-Okhdood pela 18 rodada do Campeonato Nacional, enquanto Al Qadisiya volta a campo no sábado, para enfrentar o Al-Fateh, fora de casa.

Os gols da partida

Com apenas um minuto de jogo, foi marcado escanteio para o clube da casa e, após jogada ensaiada, Aubameyang aproveitou o cruzamento na área e apenas empurrou a bola para abrir o placar.

Já no segundo tempo, a bola sobrou perto da meia-lua da equipe da casa para o atacante Marcos Leonardo, ex-Santos, bater rasteira no canto direito do goleiro e empatar a partida.

Aos 48 minutos da segunda etapa, o atacante mexicano Quinones conseguiu achar um passe para Aubameyang que, dentro da área, finalizou e marcou o gol da vitória.

