Carille analisa estreia com vitória em São Januário e releva oscilações do Vasco

Com um show de Vegetti e Philippe Coutinho, o Vasco goleou a Portuguesa-RJ por 4 a 1 neste domingo, em São Januário, pelo Carioca. Foi o primeiro jogo de Fábio Carille em São Januário e o técnico destacou a importância do triunfo diante de seu torcedor.

"Oscilações são normais agora nesse momento, ainda tendo o cansaço então. Além disso, estou muito feliz com essa estreia em São Januário, com apoio do nosso torcedor, com uma boa atuação. Os atletas que entraram responderam bem. Mostramos a todos que estamos no caminho certo", afirmou Carille.

Carille também falou sobre as oscilações da equipe durante o duelo. Para o comandante, a parte física afetou os atletas, que ainda sim mostraram uma boa evolução.

"Sempre é muito importante vencer, ainda mais no começo de um trabalho. Tivemos uma queda física no fim do primeiro tempo e acabei mantendo a equipe para o segundo tempo. Depois, fiz três mudanças, guardei outras duas e o time respondeu bem. Eu consegui ver muitas evoluções na equipe, diante daquilo que eu acredito que nós possamos render", finalizou o treinador.

Com nove pontos em cinco jogos, o Vasco é o terceiro colocado na classificação do Campeonato Carioca. Agora, o Cruzmaltino irá encarar o Maricá fora de casa nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília).