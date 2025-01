Capitão, Negrucci celebra título da Copinha e sonha em se manter no profissional do São Paulo

O São Paulo conquistou a Copinha pela quinta vez em sua história no último sábado, após vencer o Corinthians na final, por 3 a 2. Capitão da equipe campeã, o volante Negrucci comemorou o título, que, para ele, foi a realização de um sonho.

"Um sonho realizado. Estou no São Paulo desde 2015, então sempre acompanhava a Copinha todos os anos, os jogadores mais velhos disputando e tinha o sonho de um dia disputar e conquistar essa importante competição pelo São Paulo. Então é um sonho que realizei por esse clube que tenho tanto carinho e gratidão", apontou Negrucci.

O jogador de 20 anos disputou a sua última Copinha e agora mira voos mais altos na carreira, como subir para o profissional do Tricolor Paulista. A promoção para a equipe principal, pela qual já estreou, é um sonho para o volante.

"Tive a felicidade e a honra de ter estreado na equipe profissional do São Paulo, e claro que sonho em fazer parte do grupo, em defender o São Paulo nas competições. É seguir trabalhando forte, fazendo o meu melhor cada dia, para quando a oportunidade aparecer estar preparado", afirmou.

O título da Copinha veio com direito a grande virada sobre o Corinthians, que abriu 2 a 0 no placar. Em 2024, a equipe sub-20 conquistou a Copa do Brasil da categoria de maneira semelhante. O time saiu perdendo de 2 a 0 para o Palmeiras, mas virou a partida e ficou com o troféu.

"Nosso grupo não desiste em nenhum momento, independente da adversidade no jogo. Nós conseguimos virar uma final contra o Palmeiras na Copa do Brasil Sub-20, então sabíamos que estávamos ainda no jogo, que poderíamos reverter o placar. Procuramos manter a calma, fazer o que treinamos e conseguimos fazer os três gols e sair com o título", disse Negrucci.