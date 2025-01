Após Copinha, Corinthians seleciona jovens que vão treinar com o profissional; confira

Os departamentos de futebol do profissional e da base do Corinthians selecionaram nesta segunda-feira os jovens que vão treinar com o time de cima nos próximos dias. A cúpula corintiana estava esperando o final da Copinha para chegar a um veredicto.

Os nomes escolhidos foram: Kauê (goleiro), João Vitor (lateral direito), Fernando Vera (zagueiro), Guilherme Gama (zagueiro), Luiz Gustavo Bahia (volante), Yago (volante), Luiz Eduardo (meia), Dieguinho (meia), Gui Negão (atacante) e Nicollas (ponta). A lista foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

O beque Guilherme Gama, que atuou pelo sub-17 na última temporada, já vinha treinando com o profissional e chegou a ser relacionado para o duelo contra o Água Santa, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

Dos citados, além de Gama, João Vitor e Yago não foram inscritos na Copinha. Já Kauê, Fernando Vera, Bahia, Dieguinho, Gui Negão e Nicollas terminaram o torneio de base como titulares no time de Orlando Ribeiro.

A ideia da comissão é acompanhar de perto os atletas para ver quem pode ajudar de fato a equipe profissional. Os que não desempenharem bem no dia a dia podem voltar para as categorias de base, algo comum no processo de transição do Timão.

Segundo o presidente Augusto Melo, o Corinthians não tem recursos financeiros para ir ao mercado neste momento. Portanto, os garotos passam a ser vistos ainda mais com carinho pensando em composição de elenco.

O Corinthians foi vice-campeão da Copinha, perdendo a decisão para o rival São Paulo, por 3 a 2. O Timãozinho abriu uma vantagem de dois gols, com Denner e Gui Negão, mas levou a virada no Pacaembu, com gols de Paulinho (duas vezes) e Andrade.