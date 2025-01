Alvo de clubes brasileiros, Anderson Talisca deixa Al-Nassr e acerta com Fenerbahçe até 2026

O Fenerbahçe anunciou nesta segunda-feira a contratação de Anderson Talisca, que chega ao clube turco após três temporadas no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O meia-atacante brasileiro, de 30 anos, viajará para Istambul para realizar exames médicos e formalizar o contrato, que terá duração até junho de 2026. A negociação, que já era esperada desde o final de 2023, marca o retorno de Talisca ao futebol europeu.

Talisca estava no Al-Nassr desde 2021, onde formava dupla com o português Cristiano Ronaldo. Ao longo de três temporadas, o jogador disputou 110 partidas, anotou 77 gols e deu 12 assistências, além de conquistar a Copa Árabe de 2023/24. No entanto, desde o início de dezembro, ele não entrou mais em campo, enquanto as negociações para sua transferência se intensificaram.

A decisão de Talisca de deixar a Arábia Saudita e retornar à Europa vinha sendo cogitada há algum tempo, especialmente após rumores de interesse de clubes brasileiros, com o Corinthians monitorando a situação do atleta. O Bahia era outro interessado. No entanto, o jogador optou por um novo desafio no Fenerbahçe, que está reforçando seu elenco nesta janela de inverno. Ele ainda tinha 1 ano e meio de contrato com o Al-Nassr.

Esta será a segunda passagem do atacante no futebol turco. A primeira foi entre os anos de 2016 e 2018, quando defendeu o Besiktas em 80 jogos, com 37 gols e 15 assistências, tornando-se um dos destaques da equipe. Agora, no Fenerbahçe, ele será comandado por José Mourinho, que assumiu o time turco recentemente e busca reconstruir a equipe para brigar por títulos nacionais.

O Fenerbahçe, que já havia fechado com o zagueiro brasileiro Diego Carlos e está em negociação com o defensor eslovaco Milan Škriniar, não divulgou os valores da transferência. A apresentação será anunciada em breve pelo clube turco.

No Campeonato Turco, o Fenerbahce aparece na vice-liderança, com 48 pontos, atrás apenas do Galatasaray, com 54. O próximo desafio é no domingo, às 13h, horário de Brasília, diante do Rizespor.