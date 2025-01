Zubeldía cita "noite redonda" do São Paulo contra o Corinthians e vê frutos de viagem aos EUA

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Luis Zubeldía não escondeu a sua felicidade com o resultado. O treinador destacou que o clube precisava vencer para dar uma resposta à altura para os mais de 54 mil torcedores que estiveram no Morumbis.

"Extraordinário. Tinham 54 mil pessoas, com chuva, jogo adiado, começo de temporada... Ganhar assim, com a entrega de todos jogadores, uma boa partida, com as dificuldades do clássico, contra uma grande equipe, foi uma noite redonda, com um cenário que os torcedores sabem fazer. Ganhamos porque fizemos uma grande partida. Temos que ficar contentes", disse.

"Acredito que a alegria é momentânea. Hoje estou feliz. A felicidade de representar o São Paulo é muito grande. Os torcedores vieram, fizeram festa e tínhamos que cumprir no gramado. Tínhamos que ganhar hoje. Não sei se vai repercutir no futuro, mas confianças nós já temos. Agora já pensamos no próximo jogo", completou.

O argentino fez uma análise geral do Majestoso. Na sua visão, o Tricolor começou o jogo bem, porém pecou na criação de jogadas. Na volta do intervalo, porém, os jogadores passaram a acertar as conexões e isso foi determinante para o placar.

"Não mudou muito do primeiro para o segundo tempo. Nos primeiros 25, 30 minutos, fomos melhores, mas faltava a conexão. Nos últimos 15 minutos, eles tiveram duas situações claras onde respondeu bem o Rafael. No segundo tempo, quando o jogo estava sem armando, apareceu a conexão. Aí mudou o jogo. Golpeamos duas vezes seguidas. Eles descontaram com um gol impressionante. E nós outra vez, com boas conexões, fizemos um golaço. Tivemos conexões importantes na segunda parte. Gostei muito disso", comentou.

Zubeldía ainda valorizou a preparação do elenco são-paulino para este começo de temporada. Ele salientou a importância da equipe ter passar um tempo treinando nos Estados Unidos. Para o técnico, isso entrosou o grupo.

"Tem que esperar mais tempo, mas acredito que estamos trabalhando bem, com todo estafe. Os jogadores são muito conscientes. Em Orlando, criamos um bom clima, foi bom para nós. Aqui é um clima totalmente diferente, com a chuva desgastando o gramado, muito calor... Na Flórida estava frio, gramados muito bons", opinou.

"Estamos fazendo uma boa preparação e, ao mesmo tempo, competindo para ganhar. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. São Paulo exige isso. Essa é nossa ambição. Vamos bem", acrescentou.

Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo C do Estadual, com sete pontos e um jogo a menos em relação aos rivais. O Noroeste está em segundo, com cinco. Novorizontino, com cinco, e Água Santa, com três, completam a chave.

O Tricolor retorna a campo já nesta quarta-feira. O time enfrenta a Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).

"Vamos pensar bem amanhã sobre a equipe que vai jogar contra a Portuguesa. Mas é um ou dois jogos e trocamos. Quero que todos tenham minutos. Vamos jogo a jogo. Todos vão ter oportunidade para mostrar o seu nível. Sempre com prioridade em vencer. É bom que esses jogadores tenham minutos em jogos oficiais. tem muitos esperando pela oportunidade", finalizou Zubeldía.