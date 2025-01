Tsarukyan provoca e desafia Charles Do Bronx no UFC

Arman Tsarukyan está correndo atrás do prejuízo após deixar o UFC 311 em cima da hora. Originalmente, o armênio lutaria pelo título do peso-leve (70 kg) contra o campeão Islam Makhachev no último dia 18, na Califórnia (EUA), mas uma lesão o tirou do combate um dia antes da revanche. Criticado por parte dos fãs, o atleta, visando recuperar o prestígio e ter o title shot da divisão, tratou de voltar sua mira para Charles Oliveira.

Em sua conta oficial no 'X', Tsarukyan não só provocou o ex-campeão dos leves do UFC, como também o desafiou para uma luta. Vale pontuar que os atletas se enfrentaram em 2024. Na ocasião, o armênio venceu 'Do Bronx' por decisão dividida e ganhou o direito de disputar o título da categoria. Contudo, Arman desperdiçou a oportunidade de se vingar do russo e foi substituído por Renato 'Moicano'.

Após o UFC 311, Dana White, ao abordar o futuro do peso-leve, foi claro e afirmou que Tsarukyan terá que refazer seu caminho para disputar o cinturão. Inclusive, o próprio lutador acatou a decisão do presidente da liga e, sem perder tempo, mencionou Charles como possível adversário. Agora, Arman reforçou sua intenção de encarar o brasileiro, publicando imagens o atacando na luta e questionando sua coragem.

"O desafiante número um tem um nome e é Arman Tsarukyan. Se alguém quiser ser o desafiante número um, precisa lutar comigo. Estou preparado e aberto. Não tenha medo de dizer meu nome. Eu prometo, não vou bater muito forte", escreveu o lutador.

Luta viável?

Assim como Arman Tsarukyan, Charles 'Do Bronx' também já se mostrou interessado em uma possível revanche, que poderia dar ao vencedor a chance de enfrentar o campeão Islam Makhachev novamente. No momento, o brasileiro vem de vitória dominante contra Michael Chandler e se encontra na segunda posição no ranking do peso-leve do UFC.

