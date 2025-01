Transmissão ao vivo de São Paulo x Corinthians: veja onde assistir

São Paulo e Corinthians medem forças hoje (26), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? O clássico será transmitido pelo UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O Tricolor utilizou os titulares pela primeira vez no Estadual na rodada passada e quer mais uma vitória. A equipe dirigida por Luis Zubeldía contou com a estreia oficial de Oscar e bateu o Guarani.

A equipe de Ramón Díaz vem de vitória diante do Água Santa por 2 a 1. O Timão tenta chegar à maior sequência de vitórias do clube neste século —são 10 até o momento.

São Paulo x Corinthians -- Paulistão 2025