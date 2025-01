Transmissão ao vivo de Guarani x Noroeste: veja onde assistir

Guarani e Noroeste duelam hoje (26), às 20h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pelo UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

O Guarani soma quatro pontos no Grupo A. O Noroeste, por outro lado, lidera o Grupo C, com cinco.

O Bugre perdeu a primeira partida no Estadual na rodada anterior. Jogando no Morumbis, a equipe campineira foi superada por 1 a 0.

O Noroeste ficou no empate sem gols com o Botafogo-SP. O Norusca ainda está invicto no torneio, com dois empates e uma vitória.

Guarani x Noroeste -- Paulistão 2025