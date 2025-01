Torcida na Espanha tem relação tensa com Ronaldo e protestou até com tênis

Dono do Valladolid, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno é alvo frequente da insatisfação da torcida do time espanhol, que amarga a lanterna do Espanhol. Durante a derrota para o Real Madrid, no último sábado (25), fãs na arquibancada do estádio José Zorrila protagonizaram um novo capítulo da "novela" de protestos contra o dirigente, que já foi ironizado até com uma simulação de partida de tênis.

O que aconteceu

Torcedores do Valladolid levantaram cartazes amarelos com as palavras "Ronaldo go home" ("Ronaldo, vá para casa", em português) durante o jogo. O time da casa foi derrotado pelo Real por 3 a 0, com direito a hat-trick de Mbappé.

"Vá agora!" e "Onde está o presidente?" foram alguns dos gritos contra o dirigente que se ouviram de dentro do estádio. O cântico "Ronaldo quero você fora do Zorrilla" também foi entoado pelos fãs presentes no local.

A relação turbulenta entre Ronaldo e a torcida já vem de pelo menos dois anos. Ele virou acionista majoritário do Valladolid em 2018 e, desde então, o clube vive em uma gangorra esportivamente enquanto o dirigente enfrenta críticas por suas decisões. Foram dois acessos para a elite espanhola, mas o time também já foi rebaixado em duas temporadas (2020/21 e 2022/23) e sofre para se firmar na LaLiga

Torcedores do Valladolid 'jogam tênis' e protestam contra Ronaldo Nazario em jogo contra o Atlético de Madri Imagem: Reprodução/X @marca

Há dois meses, torcedores simularam uma partida de tênis com raquetes gigantes na arquibancada. Eles protestaram contra Ronaldo ter jogado tênis no mesmo momento em que o Valladolid era derrotado na rodada anterior. A manifestação ocorreu na derrota em casa por goleada para o Atlético de Madri, que também contou com mais de sete mil cartazes mandando Ronaldo "voltar para casa".

Ronaldo já foi criticado pela torcida do próprio time por defender Vini Jr. após caso de racismo. O episódio ocorreu na virada do ano de 2023, quando o dirigente saiu em defesa do compatriota, que havia sido vítima de injúria racial durante o jogo do Real contra o Valladolid. Uma faixa colocada nos arredores do Zorrilla criticava: "Ronaldo defende o Madrid? Valladolid!".

A história entre o pentacampeão e o Valladolid quase teve um ponto final, mas o brasileiro não conseguiu vender o clube. No ano passado, o dirigente voltou atrás após não receber nenhuma oferta considerada vantajosa e desistiu do negócio —pelo menos por enquanto

Relação conturbada na Espanha

A primeira empreitada de Ronaldo como dirigente foi com o Real Valladolid, em 2018. O brasileiro virou acionista majoritário do clube espanhol. Ele adquiriu 51% das ações por 30 milhões de euros (R$ 141 milhões na cotação da época) e atualmente já aumentou a fatia para 82%.

Ronaldo "acertou a casa" financeiramente, mas o clube os resultados em campo não agradaram os torcedores. As vozes nas arquibancadas foram ficando mais impacientes, cobrando cada vez mais por investimentos significativos no elenco. O valor médio gasto por ele no time em transferências é de apenas 6,8 milhões de euros (R$ 42 milhões) por temporada.