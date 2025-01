Torcida do São Paulo estende bandeirão inédito antes de Majestoso no Morumbis

Neste domingo, antes da bola rolar para São Paulo x Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, a torcida tricolor estendeu um bandeirão espacial no Morumbis.

A ação foi promovida pela Superbet, patrocinadora máster do São Paulo. O bandeirão, que continha as frases "supercampeão" e "95 anos de vitórias", cobriu todo o anel superior da arquibancada do estádio.

André Costa/Gazeta Press

O movimento foi uma homenagem da casa de apostas para o Tricolor Paulista, que completou, no último sábado, 95 anos de história.

A Superbet estampa a área mais nobre da camisa do São Paulo desde o início do ano passado. Além de promover ações, a empresa também ajudou o clube a repatriar o meia Oscar, que, até o momento, é a principal contratação do Tricolor para 2025.

O Majestoso, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, estava previsto para ocorrer a partir das 18h30 (de Brasília), mas atrasou por contas das fortes chuvas e só teve início às 19h30.