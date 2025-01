Sub-20 do São Paulo vira jogos e críticas e conquista títulos em dois meses

O São Paulo chegou, com a conquista da Copinha no último sábado (25), à sua segunda taça alcançada em um curto período pelo time sub-20. Os troféus simbolizam a mudança de chave em várias questões dentro do clube.

Da terra arrasada aos títulos

O São Paulo chegou ao meio de 2024 com terra arrasada. Eliminado nas oitavas da Copinha, o Tricolor manteve as más atuações e se despediu do Brasileirão Sub-20 apenas na 15ª colocação, fora da segunda fase. O desempenho gerou críticas de torcedores.

O cenário começou a mudar no Campeonato Paulista Sub-20. O time teve 20 vitórias, um empate e uma derrota nas três primeiras fases. Amassou o Desportivo Brasil nas quartas, passou pelo Bragantino na semi, mas foi parado pelo Novorizontino, carrasco na Copinha, na final.

Os indícios de melhora foram concretizados na Copa do Brasil Sub-20, em dezembro. O Tricolor passou sem muitas dificuldades pelos adversários e chegou à final contra o Palmeiras, das joias Thalys, Luighi, Benedetti, Allan e companhia.

Tudo parecia caminhar para mais um vice, mas o título veio. O São Paulo viu o Palmeiras abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas diminuiu nos acréscimos da etapa. A virada veio no começo do segundo tempo.

O enredo foi parecido na Copinha, no último sábado. Novamente contra um rival, o São Paulo viu o Corinthians abrir 2 a 0 no primeiro tempo, descontou nos acréscimos e virou na etapa final. O Tricolor já havia conseguido virada contra o Criciúma, na semifinal.

O período entre a final da Copa do Brasil Sub-20 de 2024 e a Copinha de 2025 foi de menos de dois meses. Do fracasso do Brasileirão Sub-20 para cá foram apenas cinco, o que levou os jogadores a desabafarem após o título deste final de semana.

Esse grupo merecia bastante. Sofremos críticas no Brasileirão, não conseguimos vitórias, falavam que a geração não prestava, que tínhamos que ir embora. Mostramos que merecemos jogar no São Paulo. Paulinho à Globo após São Paulo 3 x 2 Corinthians

Paulinho comemora gol marcado pelo São Paulo contra o Corinthians na final da Copinha Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Mudanças fizeram efeito

Enquanto a má fase aparecia no campo, o São Paulo se mexeu nos bastidores. A diretoria mudou Douglas Schwartzmann de função: ele foi de Secretário-Geral a Supervisor da base em Cotia.

Douglas promoveu uma série de mudanças, entre elas a promoção do técnico Allan Barcellos, que estava no comando do sub-17 do próprio São Paulo, no meio de 2024. Ele não conseguiu salvar o vexame no Brasileirão, mas ajudou o time na guinada dos últimos meses.

Ex-treinador, Márcio Araújo foi contratação importante. Ele vem atuando na integração dos times da base, ajudando a promover atletas de categorias e vendo como eles se encaixam.

O São Paulo também investiu em outros setores. A comitiva de Douglas contratou Luan Carillo para atuar como coordenador de captação das categorias de base do clube. Junto com ele, chegaram dois analistas.

A inovação contou com tecnologia. As viradas no segundo tempo foram potencializadas muito também pela implementação do TecFut. O laboratório em Cotia visa ajudar os atletas a aumentarem a potência durante os jogos e tem chefia do doutor Eduardo Rauen.