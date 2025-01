Sinner festeja domínio na quadra dura e mira a grama e o saibro: 'Posso fazer melhor'

Dono de três títulos de Grand Slam aos 23 anos, Jannik Sinner ainda não está satisfeito. O tenista número 1 do mundo não escondeu a felicidade ao conquistar o bicampeonato do Aberto da Austrália, neste domingo, com amplo domínio sobre Alexander Zverev, o vice-líder do ranking da ATP, mas admitiu que agora vai se concentrar em melhorar seu jogo nas quadras de saibro e de grama para repetir o sucesso dos pisos duros.

"Você precisa ser um jogador completo, não apenas em uma superfície, mas também nas outras duas. Certamente, é algo que sempre penso", comentou o italiano após seu segundo título em Melbourne. "É claro que em quadra dura eu me sinto mais confortável, não? Considero isso positivo porque nas outras superfícies ainda tenho de melhorar."

De fato, Sinner conquistou 17 das 19 taças acumuladas em sua ainda curta e promissora carreira em quadras duras, incluindo o bi na Austrália e o US Open. Ele se tornou apenas o quinto tenista na era aberta a faturar três títulos seguidos de Grand Slam masculino em quadra dura, seguindo os passos de Djokovic, Roger Federer, Ivan Lendl e John McEnroe.

"Vou colocar muita energia nisso, tentando encontrar os caminhos certos, e espero ir longe também nos outros Grand Slams que não são disputados em quadra dura", comentou Sinner. "Ainda sou jovem e tenho tempo para me ajustar, especialmente na quadra de grama, porque nunca joguei os juniores", explicou o italiano, semifinalista na grama de Wimbledon, em 2023, e no saibro de Roland Garros, em 2024.

Antes, porém, o jovem quer comemorar a nova taça, conquistada com um desempenho impecável na final. "Estou muito feliz em ter conquistado este troféu, significa muito para mim", disse. "No geral, foi muito bom como consegui lidar em cada situação na quadra, não apenas na final, mas em todo o torneio."

Derrotado na decisão, Alexander Zverev não escondeu as lágrimas após a partida. O dolorido revés impediu o alemão de 27 anos de conquistar seu primeiro título de Grand Slam, mas ele avisou que não vai desistir. "Não quero terminar minha carreira como o melhor jogador de todos os tempos que nunca ganhou um Grand Slam, isso é certo. Vou continuar fazendo tudo o que puder para levantar um desses troféus", afirmou.

Dominado em quadra, em Melboune, o número 2 do mundo disse que fez o que podia. "Eu não parei de lutar, não parei de acreditar, então, no terceiro set, ele (Sinner) foi ainda superior. É um momento difícil porque pensei que tinha uma chance muito boa e estava me sentindo bem. Ver alguém levantar o troféu e eu de pé ao lado pela terceira vez é difícil", comentou. "Jannik é melhor do que eu no momento. Simples assim."