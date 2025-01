Seabra cobra mudanças no Red Bull Bragantino e reclama da arbitragem

Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, está convivendo com um momento de alerta no time neste início de Paulistão 2025. Depois da derrota para o Água Santa, o treinador exigiu uma nova postura da equipe, sobretudo nos jogos como visitante.

Fora de casa, o Red Bull Bragantino perdeu os dois compromissos disputados no Paulistão, sofrendo seis gols ? 3 a 2 para o São Bernardo e 3 a 0 para o Água Santa. A situação preocupa muito Fernando Seabra.

"Temos sido mais lentos, menos agressivos e mais passíveis fora de casa. A gente não pode aceitar que esse comportamento continue dessa forma", disse em entrevista coletiva neste sábado.

Diante do Água Santa, o Red Bull Bragantino utilizou uma escalação com muitas alterações em relação aos jogos anteriores. Seabra destacou que as mudanças tiveram relação com a questão física e a prevenção de lesões, até pensando no próximo confronto, contra o Palmeiras, na terça-feira.

Mas outra questão que deixa Seabra contrariado é a arbitragem do Paulistão. Ele questiona os pênaltis marcados contra o Red Bull Bragantino nas partidas diante de São Bernardo e Água Santa.

"Estamos muito insatisfeitos com a arbitragem. Temos convivido com árbitros que estão buscando seu espaço e merecem oportunidades. Mas algumas decisões estão alternando o cenário das partidas e dificultando os nossos resultados. Tem sido muito fácil marcar pênalti contra nós. Estamos preocupados. Em quatro jogos, foram dois pênaltis altamente contestáveis contra você e próximo jogo é fora de casa", reclamou Seabra.