Oscar e Lucas brilham, e São Paulo vence Corinthians em clássico de golaços

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 na noite deste domingo (26), no Morumbis, pela 4ª rodada do Paulistão. O jogo marcou o primeiro gol de Oscar com a camisa do São Paulo e teve golaços dos dois lados.

Os gols do São Paulo foram marcados por Lucas, duas vezes, e Oscar. José Martínez descontou para o Corinthians.

Depois de um primeiro tempo sem tantas emoções, e com Rafael trabalhando mais que Hugo, o placar só foi aberto na segunda etapa. O São Paulo abriu 2 a 0, o Corinthians diminuiu, e o Tricolor aumentou para 3 a 1 no minuto seguinte.

A partida começou uma hora depois do previsto por causa das fortes chuvas. O duelo foi adiado em 30 minutos e, depois, em mais 30 até finalmente começar às 19h30.

Com o resultado, o São Paulo chega a sete pontos em três partidas e tomou a liderança do grupo C com um jogo a menos. Já o Corinthians perdeu os 100% de aproveitamento e conheceu sua primeira derrota, parando nos nove pontos e dividindo a liderança do grupo A com o Mirassol.

Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira pelo Paulistão. O Corinthians visita a Ponte Preta às 19h45, enquanto o Tricolor vai ao Canindé jogar contra o Portuguesa, um pouco mais tarde, 21h35.

Dupla consagrada de Cotia resolve

Desde que chegou ao São Paulo, Oscar jamais escondeu a ansiedade por repetir a dupla que tinha formado nas categorias de base com Lucas. Depois de um primeiro tempo tímido do time, os novos campeões de Cotia deram a volta olímpica no Morumbis com as taças da Copa do Brasil sub-20 e da Copinha. De alguma forma, isso pareceu inspirar a dupla já consagrada e hoje de volta ao Tricolor.

Oscar primeiro cobrou escanteio e viu Lucas voar para abrir o placar. Depois, recebeu de Luciano para marcar seu primeiro gol com a camisa do São Paulo: ele não havia marcado na primeira passagem. Quando o Corinthians diminuiu o marcador, bastou dar a saída de bola para Oscar levar o jogo para a esquerda, dar um corte seco e voltar para Lucas, que tabelou com Calleri e marcou um golaço.

Lances Importantes

Rafael! Aos 33, Coronado sofreu falta na entrada da área, e Memphis Depay cobrou forte no canto do goleiro, mas Rafael estava bem colocado para jogar para escanteio.

Rafael salva! Aos 35, Coronado cobrou escanteio, e o zagueiro Cacá subiu mais que a marcação para mandar na direção do gol e obrigar Rafael a operar um milagre no Morumbis. Espalmada pelo goleiro, a bola ainda tocou na trave e voltou para a área, mas no bate-rebate, Yuri Alberto mandou para fora.

1x0. Aos quatro minutos do segundo tempo, Oscar cobrou escanteio para o meio da área, e Lucas, vindo de trás, voou para cabecear firme e colocar no fundo das redes.

2x0. Aos dez, Carrillo vacilou na saída de bola, Luciano ficou com ela e serviu Oscar no meio da área. O camisa 8 dominou e acertou o canto alto para vencer o goleiro Hugo e ampliar. O primeiro dele com a camisa do São Paulo.

2x1. Aos 16, o Corinthians levantou falta da direita para a área, a defesa são-paulina cortou parcialmente, e a bola sobrou para Martínez, sozinho, soltar uma bomba da intermediária e acertar o ângulo de Rafael. Um golaço.

3x1. Logo no lance seguinte, o São Paulo escapou pela esquerda com Oscar, que travou o lance e voltou para o centro com Lucas. O camisa 7 procurou Calleri no pivô, recebeu a bola, fez fila na área corintiana e marcou um golaço.

Rafael! Aos 24, Coronado levantou falta na área e encontrou André Ramalho. O zagueiro cabeceou firme, mas Rafael fez mais uma grande defesa para salvar o Tricolor.

Ficha Técnica

São Paulo 3 x 1 Corinthians

Campeonato Paulista 2025 - 4ª rodada

Data: 26/01/2025 (domingo)

Local: Morumbis, em São Paulo-SP

Horário: 18h30 (adiado para 19h30, de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Neuza Inês Back

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Amarelos: Alex Santana, Martínez e Coronado; Luciano, Alan Franco e Jandrei

Gols: Lucas (4'/2ºT e 18'/2ºT) e Oscar (10'/2ºT); Martínez (16'/2ºT)

Público: 54.855

Renda: R$ 3.332.358,00

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius (Bobadilla), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas (Ferraresi), Oscar, Luciano (Ferreirinha) e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

Corinthians: Hugo; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (Romero), Alex Santana (José Martínez), André Carrillo (Talles Magno) e Igor Coronado (Ryan); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz