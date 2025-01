São Paulo repete time e Corinthians volta a ter Hugo Souza; veja escalações do Majestoso

São Paulo e Corinthians estão escalados para o clássico deste domingo, no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Luis Zubeldía repetiu a escalação da vitória sobre o Guarani, na última quinta-feira. O treinador segue sem contar com o volante Luiz Gustavo, que fraturou o quarto dedo do pé esquerdo na pré-temporada.

Assim, o Tricolor terá: Rafael; Igor Vinícius, Robert Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas Moura; Luciano e Calleri.

?? O Tricolor está escalado! ?? São Paulo x Corinthians

?? MorumBIS

? 18h30

? Paulistão ? Record, Cazé TV, Uol Play, Nosso Futebol, Zapping TV

?? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/koZcpYFpt5 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 26, 2025

Do outro lado, o Corinthians volta a ter força máxima após poupar alguns jogadores no triunfo de 2 a 1 sobre o Água Santa. Além disso, o goleiro Hugo Souza está de volta depois de se recuperar de amigdalite.

O técnico Ramón Díaz montou o Timão com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana, Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Alvinegro não conta com Maycon, que está em reta final de recuperação de lesão no joelho, Breno Bidon, convocado pela Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano, e Rodrigo Garro, com lesão no joelho.

O São Paulo ocupa a terceira posição do grupo C, com quatro pontos somados, um a menos que Noroeste e Novorizontino.

O Corinthians está sem segundo do grupo A, com nove pontos (100% de aproveitamento). Mirassol é o líder, com a mesma pontuação.

O São Paulo defende uma invencibilidade de cinco jogos diante do Corinthians. A última derrota em um Majestoso aconteceu no dia 25 de julho de 2023, quando o Timão venceu por 2 a 1, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Desde então, são quatro vitórias do Tricolor e um empate.