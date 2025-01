São Paulo conta com show de Lucas e Oscar, ganha Majestoso e encerra série de vitórias do Corinthians

O primeiro Majestoso de 2025 tem dono: São Paulo. O Tricolor contou com um show da dupla Lucas e Oscar e derrotou o Corinthians neste domingo, no Morumbis, por 3 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A equipe de Zubeldía, assim, encerrou uma longa sequência de vitórias do rival alvinegro.

O Timão vinha de dez triunfos consecutivos. O último revés da equipe do Parque São Jorge havia sido para o Racing, no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana de 2024, por 2 a 1. O duelo foi disputado no dia 31 de outubro do ano passado.

O clássico entre São Paulo e Corinthians teve um atraso de uma hora por conta da forte chuva que atingiu a capital paulista. Mas, quando a bola rolou, Lucas e Oscar desfilaram. O meia anotou um gol e deu assistência para Lucas, que balançou as redes duas vezes. José Martínez descontou para o Timão.

Com o resultado, o Tricolor assume a liderança do Grupo C, com sete pontos conquistados. O time, vale dizer, ainda tem uma partida a menos. Do outro lado, a equipe de Ramón Díaz perde a ponta do Grupo A para o Mirassol e cai para a segunda colocação da chave, com nove pontos.

O São Paulo retorna a campo já nesta quarta-feira. O time tricolor enfrenta a Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).

Já o próximo compromisso do Corinthians está agendado para o mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 19h45. A equipe do Parque São Jorge mede forças contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O jogo

O Corinthians apresentou o cartão de visitas logo aos quatro minutos de jogo. Yuri Alberto fez boa jogada pelo lado esquerdo, arrancou até a linha de fundo e rolou para trás, onde Matheus Bidu chegou chutando e mandou a bola para fora, com perigo.

O São Paulo respondeu aos 11 minutos. Luciano recebeu passe de Enzo Díaz perto da entrada da área, girou e bateu com a perna esquerda, mas finalizou por cima do gol defendido por Hugo Souza.

A equipe mandante controlava a posse de bola e dominava as ações, mas não conseguia ser agressiva no campo de ataque. O Timão, portanto, teve mais uma chance de abrir o placar aos 33 minutos, através de uma falta cobrada por Memphis Depay, mas Rafael fez boa defesa.

O goleiro tricolor precisou aparecer novamente aos 35 minutos. Coronado bateu escanteio na área, Cacá subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o chão, mas o arqueiro operou um milagre e evitou o gol do Corinthians. A bola ainda resvalou na trave antes da defesa são-paulina afastar o perigo.

O São Paulo conseguiu superar a pressão alvinegra aos 42 minutos. Oscar rolou para Lucas, que conduziu a bola até a meia-lua e concluiu rasteiro, mas Hugo Souza agarrou. Nada de gols no primeiro tempo do Majestoso.

Segundo tempo

O Tricolor voltou ligado na etapa final e estreou o marcador com apenas três minutos. Oscar cobrou escanteio com perfeição e o baixinho Lucas mais do que a defesa corintiana para tocar de cabeça e estufar as redes. São Paulo em vantagem no clássico.

E não demorou muito para o time de Luis Zubeldía fazer o segundo. Aos dez minutos, Carrillo se enrolou com a bola e a perdeu para Luciano, que rolou para Oscar. O meia, com liberdade na entrada da área, chutou de perna esquerda e ampliou a vantagem são-paulina.

Apesar da desvantagem, o Corinthians não entregou os pontos e diminuiu o placar aos 17 minutos. José Martínez aproveitou uma sobra e soltou uma pancada de muito longe, acertando o ângulo de Rafael, que nada conseguiu fazer. Um verdadeiro golaço para recolocar o Timão na partida.

O São Paulo, entretanto, respondeu na mesma moeda no minuto seguinte e jogou um balde de água fria no rival. Lucas tabelou com Calleri, invadiu a área deixando dois marcadores para trás e bateu na saída de Hugo Souza para anotar o terceiro dos mandantes. Mais um gol de placa no Morumbis.

O time do Parque São Jorge até tentou descontar, mas esbarrou em Rafael. Aos 24 minutos, após cobrança de falta na área, André Ramalho cabeceou firme e obrigou o goleiro a fazer nova grande defesa. O São Paulo, então, apenas administrou o restante do jogo.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 3 X 1 CORINTHIANS

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 26 de janeiro de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Neuza Ines Back



VAR: Thiago Duarte Peixoto



Cartões amarelos: Jandrei e Luciano (São Paulo); Alex Santana, Coronado e Martínez (Corinthians)



Público: 54.855 pessoas



Renda: R$ 3.332.358,00

GOLS: Lucas, aos 3? e 18? do 2ºT, Oscar, aos 10? do 2ºT (São Paulo); Martínez, aos 17? do 2ºT (Corinthians)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Bobadilla), Robert Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas Moura (Ferraresi); Luciano (Ferreira) e Jonathan Calleri (André Silva).



Técnico: Luis Zubeldía

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (Romero), Alex Santana (Martínez), Carrillo (Talles Magno) e Igor Coronado (Ryan); Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz