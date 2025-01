Resultados da NBA: James Harden marca 40 pontos e conduz Clippers à vitória

Na madrugada deste domingo, o Los Angeles Clippers contou com ótima atuação de James Harden para bater o Milwaukee Bucks por 127 a 117, na Califórnia, pela NBA. O armador fez 40 pontos na partida e ainda contribuiu com nove assistências e cinco rebotes. Do lado dos Bucks, Damian Lillard fez um triplo-duplo, com 29 pontos, 10 assistências e 10 rebotes.

Em confronto de equipes com momentos parecidos, a franquia de Los Angeles venceu e subiu para a sexta colocação da Conferência Oeste, na zona de playoffs, com 26 vitórias. Por sua vez, o Milwaukee Bucks sofreu sua 18ª derrota e se manteve na quarta posição do Leste.

O destaque da partida foi James Harden que, com 40 pontos, alcançou seu terceiro jogo na temporada com essa pontuação ou superior. O armador acertou 12 cestas em 24 arremessos, além de converter os 12 lances livres que teve no duelo.

Os Clippers voltam às quadras nesta segunda-feira, quando visitam o Phoenix Suns às 23h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Milwaukee Bucks enfrenta o Jazz, em Utah, às 23h.

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

Em outro jogo da madrugada de domingo na NBA, os Lakers bateram o Golden State Warriors por 118 a 108 em São Francisco. O destaque da franquia de Los Angeles foi Anthony Davis, que marcou um duplo-duplo, com 36 pontos e 13 rebotes. Do lado dos Warriors, Andrew Wiggins anotou 20 pontos.

Os Lakers alcançaram sua 25ª vitória na temporada e foram para a quinta posição da Conferência Oeste. Já os Warriors, amargaram sua 23ª derrota e caíram para a 11ª colocação no Oeste, fora da zona de play-in.

O próximo jogo do Los Angeles Lakers na NBA é nesta segunda, às 21h, contra os Hornets em Charlotte. Por sua vez, o Golden State Warriors só volta às quadras na quarta-feira, às 00h, quando recebe o Utah Jazz.

Confira outros resultados da NBA neste sábado e madrugada de domingo:

San Antonio Spurs 98 x 136 Indiana Pacers



Minnesota Timberwolves 133 x 104 Denver Nuggets



Dallas Mavericks 107 x 122 Boston Celtics



Brooklyn Nets 96 x 107 Miami Heat



Charlotte Hornets 123 x 92 New Orleans Pelicans



Orlando Magic 121 x 113 Detroit Pistons



Atlanta Hawks 94 x 117 Toronto Raptors



New York Knicks 143 x 120 Sacramento Kings



Cleveland Cavaliers 131 x 135 Houston Rockets



Memphis Grizzlies 125 x 103 Utah Jazz



Chicago Bulls 97 x 109 Philadelphia 76ers



Phoenix Suns 119 x 109 Washington Wizards.