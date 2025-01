'Dói muito': Ramón e Emiliano admitem Corinthians baqueado após derrota

Ramón Díaz e Emiliano Díaz não esconderam o abatimento deles e do elenco do Corinthians após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo, neste domingo (26), pelo Paulistão. O revés foi o primeiro do clube após 10 vitórias consecutivas.

Dói perder porque faz quatro meses que não perdemos. Dói muito, ainda mais da forma que perdemos. Agora é seguir trabalhando do mesmo jeito. Emiliano Díaz

Estamos contentes com a equipe, não sofríamos uma derrota há quatro meses. Era uma partida importante para continuarmos, mas o futebol tem disso, o adversário aproveitou a bola parada. Cacá teve uma chance, a bola bateu na trave e não entrou. Estamos doloridos e vamos nos recuperar. Ramón Díaz

O que mais eles disseram?

[Ramón] O que deu errado? "Os clássicos são completamente diferentes. Creio que as condições do campo não permitiram nós e eles a sair jogando bem e claro. Houve pressão dos dois lados. Isso dificultou. Não conseguimos fazer as combinações. Vamos seguir treinando e trabalhando. A derrota dói muito. Havia muito tempo que não perdíamos. A equipe está acostumada a ganhar, a torcida... Esperamos corrigir os erros: a bola parada, o jogo mais dinâmico. O jogo foi competitivo no primeiro tempo, mas por erros no segundo tempo, tomamos o gol e isso dificultou muito."

[Ramón] Motivo principal da derrota: "São situações e jogadas pontuais. O jogo era equilibrado. No primeiro tempo, não tiveram chance de gol, nós tivemos jogadas e não convertemos. Os clássicos se ganham e se perdem com jogadas pontuais. O Lucas ganhou uma lance pelo alto, trabalhamos muito a bola parada, sabíamos que em clássicos se decidem assim, seja a favor ou contra. É refletir, seguir trabalhando... Temos de converter as chances. Um dos poucos jogos que tivemos poucas chances. É preciso se mexer mais, ser mais criativo."

[Emiliano] Gols de bola aérea geram alerta? "Alerta máximo, não. Temos que trabalhar mais, cometer menos erros, mas não vamos fazer drama disso. O grupo está golpeado, mas estamos no Corinthians, amanhã temos que acordar, treinar e tem mais jogos pela frente."

[Emiliano] Jogo para ser apagado? "Ser apagado para nós é difícil por ser um clássico. O jogo não saiu nada do que planejamos. O primeiro tempo competimos bem, de igual para igual. Depois, os erros pontuais nos fizeram sofrer. Quando fizemos o 2 a 1, pudemos seguir brigando, mas sofremos o gol em seguida e aí foram superiores a nós."

[Emiliano] Houve excesso de confiança? "Não. Tinham a mesma vontade no vestiário. Se verem como estão agora... Não havia excesso de confiança."

[Emiliano] Físico atrapalhou? "Foram gols bem-feitos. Não justifica nada a questão física, estávamos bem. Acontece em um clássico: quando você tem chance e não marca, os erros nos clássicos se pagam de maneira cara."

[Emiliano] Memphis abaixo? "Acho que é geral o time. O time não controlou os espaços. O funcionamento no segundo tempo não foi o que nós vínhamos fazendo, ter posse de bola, chances. Era um jogo muito duro para quem tem qualidade e que tem que se associar, como é o Memphis. O campo não era desculpa. Estamos contentes com o Memphis e com o grupo. Um jogo não vai mudar a avaliação de nenhum jogador que está com nós. Eles vêm fazendo um trabalho excelente. Vamos seguir trabalhando do mesmo jeito."

[Emiliano] Memphis pode virar meia. "No ano passado, ele já fazia isso. Ele jogava como meia com o Garro, ficavam atrás do atacante. É uma característica que temos, temos um amplo plantel para escolher. Ele pode jogar de camisa 10, de ponta... Tem qualidade para jogar em várias posições. Sabemos que a posição, Garro e Coronado a fazem bem."

[Emiliano] Elenco seguirá rodando. "Vínhamos bem com a rotação, somamos nove pontos. É impossível jogar todos os jogos do Paulista. Temos de jogar a cada 48 horas. A rotação vai existir, temos um grande elenco. Os dois grupos podem jogar, e o que estiver melhor fisicamente vai jogar."

[Emiliano] Substituição de Alex Santana. "Do jeito que estava o campo, em qualquer erro sabíamos que íamos ficar com um homem a menos. Não fez um jogo ruim, mas nos clássicos, se você erra uma vez, paga. Não quisemos correr o risco de ficar com dez jogadores em um jogo como esse."

[Emiliano] Pedro Raul fora do jogo. "Tivemos de escolher entre um e outro, escolhemos o Héctor."

[Emiliano] Garotos da Copinha. "Nomes não vamos dar. Eles têm de seguir trabalhando para ter uma chance. Estão sendo vistos, seguidos de forma constante e devem continuar trabalhando para terem chance."

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.