Ramón Díaz diz que derrota do Corinthians em clássico 'chateia', mas que 'não é para drama'

A sequência de dez vitórias consecutivas do Corinthians chegou ao fim e logo em um clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Neste domingo, a equipe foi derrotada por 3 a 1 no MorumBis e, além de ter perdido a primeira no ano, também viu o Mirassol assumir a liderança do Grupo A. Apesar dos revezes e do resultado que "chateia", segundo o treinador Ramón Díaz, ele e seu filho, o auxiliar Emiliano Díaz, garantem que não há motivo para "drama".

De acordo com o argentino, a derrota se deu por conta de erros pontuais e, no geral, por causa de má atuação coletiva no segundo tempo. Para ele, a equipe teve boas chances de sair do estádio do rival com a vitória. Por isso, reiterou que há pontos a se corrigir já no próximo treino, sem tempo para ficar triste.

Na coletiva de imprensa após o jogo com o São Paulo, Ramón ressaltou que estava "muito contente" com o time nos últimos "quatro ou cinco meses" e que o duelo com o tricolor era importante para seguir na boa fase, sem dar espaço para o azar. "Cacá (por exemplo) teve uma oportunidade de cabeça, mas pegou na trave. E o adversário aproveitou muito bem a bola parada. O futebol é assim", comentou o treinador.

Emiliano endossou as palavras do pai, dizendo que a forma com que o Corinthians perdeu "dói muito", mas o foco deve ser em corrigir os erros pontuais citados por ambos. "Não é para fazer um drama do que aconteceu. Dói muito, o grupo está chateado, mas estamos no Corinthians. Amanhã tem que acordar, treinar de novo e logo tem outro jogo", pontuou o auxiliar.

Para eles, os números do jogo mostraram que o alvinegro estava bem, especialmente no primeiro tempo, mas o desempenho caiu no segundo, especialmente quando o São Paulo marcou os primeiros gols. Lucas Moura abriu o placar aos quatro minutos da etapa final e Oscar, aos 11. Os comandados de Díaz ainda diminuíram com Martínez, mas Lucas aumentou a vantagem logo em seguida e o confronto terminou em 3 a 1.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita a Ponte Preta, às 19h45, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Apesar da derrota, o clube ainda está confortável na zona de classificação às quartas de final no Grupo A, com nove pontos e a seis pontos do terceiro colocado, Inter de Limeira, que tem um jogo a menos. O agora líder Mirassol também tem nove, mas supera o alvinegro no saldo de gols.