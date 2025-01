Ramón cita "erros pontuais" do Corinthians e lamenta perda da invencibilidade: "Dói muito"

O técnico Ramón Díaz não escondeu o abatimento após a derrota do Corinthians para o São Paulo, neste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. O treinador lamentou principalmente a perda da invencibilidade de dez jogos da equipe e disse que o resultado "dói muito".

"Os clássicos são completamente distintos. Creio que a condição do campo não permitiu a nós e a eles sair jogando de forma clara. Houve muita pressão das duas partes no primeiro tempo. Vamos seguir trabalhando, nos dói muito a derrota. Estávamos há muito tempo sem perder, a equipe estava acostumada a ganhar. Realmente nos dói, mas esperamos corrigir todos os erros. Hoje fomos competitivos no primeiro tempo, mas cometemos alguns erros pontuais no segundo tempo que nos custou a derrota", avaliou o comandante argentino.

"Estávamos muito contentes com a equipe, os jogadores vinham fazendo um esforço enorme. Fazia quatro ou cinco meses que o Corinthians não perdia uma partida. Era um jogo importante, mas futebol tem dessas coisas. O adversário aproveitou a bola parada. Cacá teve a possibilidade de cabecear e pegou na trave, futebol é assim. Estamos unidos, queremos nos recuperar", acrescentou.

Ramón acredita que o Timão perdeu o Majestoso por "erros pontuais". Ele evitou alarde e garantiu que irá trabalhar para corrigir as falhas ao longo das próximas semanas.

"São situações muito pontuais. A partida estava equilibrada, no primeiro tempo eles não tiveram nenhuma situação de gol. Nós tivemos a cabeçada do Cacá. Os clássicos se ganham e se perdem com situações muito pontuais. Nós havíamos trabalhado bola parada essa semana, sabemos que muitos clássicos são decididos assim. Mas vamos refletir, seguir trabalhando. Quando temos a chance, temos que converter. Vamos trabalhar para nos recuperarmos rapidamente", afirmou.

O time alvinegro vinha de dez triunfos consecutivos. O último revés da equipe do Parque São Jorge havia sido para o Racing, no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana de 2024, por 2 a 1. O duelo foi disputado no dia 31 de outubro do ano passado.

Com a derrota no clássico, o Timão perde a ponta do Grupo A do Paulistão para o Mirassol e cai para a segunda colocação da chave, com nove pontos conquistados.

O próximo compromisso do Corinthians está agendado para quarta-feira. A equipe mede forças contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo, válido pela quinta rodada do Estadual, terá início às 19h45 (de Brasília).