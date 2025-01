Palmeiras tem apenas 57,6% de aproveitamento desde novembro de 2024

De virada, o Palmeiras perdeu para o Novorizontino, neste sábado, por 2 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri. Desde novembro de 2024, o Verdão tem apenas 57,6% de aproveitamento em todas as competições.

Nesse período, o Palmeiras disputou 11 jogos, com seis vitórias, um empate e quatro derrotas. Segundo dados do Sofascore, nessas partidas a equipe do técnico Abel Ferreira marcou 13 gols e sofreu 12. O Verdão ainda criou 24 grandes chances, tendo desperdiçado 17 delas, e cedeu 20 para os oponentes.

Além disso, o Palmeiras realizou 196 finalizações (64 no gol), sofreu 108 chutes e teve uma média de 55,3% posse de bola nos jogos.

Palmeiras desde novembro/2024: ?? 11 jogos

? 6V - 1E - 4D

? 57.6% aproveitamento

?? 13 gols

? 12 gols sofridos

? 24 grandes chances (17 perdidas)

? 20 grandes chances cedidas

? 196 finalizações (64 no gol)

?? 108 finalizações sofridas

? 55.3% posse de bola Opiniões? ?? pic.twitter.com/iJ0bRFq1tE ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 26, 2025

Três dessas derrotas aconteceram na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024, quando o Palmeiras foi superado por Corinthians (2 a 0), Botafogo (3 a 1) e Fluminense (1 a 0), além da derrota diante do Novorizontino, pelo Paulistão.

Com a derrota deste sábado, o Palmeiras perdeu uma invencibilidade de 42 jogos na fase de grupos do Campeonato Paulista. O Verdão ainda é o líder do grupo D, com sete pontos conquistados, mas pode ser ultrapassado pelo São Bernardo, que encara o Botafogo-SP, neste domingo.

O Palmeiras volta a campo nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.