Palmeiras se reapresenta e conta com Emiliano Martínez em treino

O elenco Palmeiras voltou aos trabalhos já na manhã deste domingo, depois da derrota para o Novorizontino na Arena Barueri, pelo Paulistão 2025. A movimentação na Academia de Futebol contou com uma importante novidade: a presença do volante Emiliano Martínez.

O meio-campista foi contratado no fim da semana passada e teve o primeiro contato mais próximo com elenco e comissão técnica. Ele é a terceira aquisição do Verdão para 2025 ? anteriormente foram contratados os atacantes Facundo Torres e Paulinho.

Em relação ao restante do grupo, aqueles que atuaram por mais de 45 minutos contra o Novorizontino realizaram um cronograma regenerativo. Os outros atletas foram a campo para um trabalho tático de opções de passe e construção de jogadas, seguido de um minijogo em campo reduzido.

Para buscar a reabilitação, o Palmeiras volta a campo já na terça-feira pelo Paulistão. O duelo será contra o Red Bull Bragantino, às 19h30, no Allianz Parque.