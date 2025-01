Onde vai passar Mirassol x Portuguesa? Como assistir ao vivo com imagens

Mirassol e Portuguesa entram em campo hoje (26), às 16h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O Mirassol é o vice-líder do Grupo A, com seis pontos. Já a Portuguesa tem apenas dois pontos somados em três jogos e está na lanterna do Grupo B.

O Mirassol venceu as últimas duas partidas. O Leão bateu o São Bernardo por 2 a 1 na rodada anterior.

Já a Portuguesa vem dois empates seguidos. A Lusa ficou na igualdade contra Novorizontino e Ponte Preta.

Mirassol x Portuguesa -- Paulistão 2025