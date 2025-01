Novo Vasco de Fábio Carille 'estreia' em São Januário diante da Portuguesa no Carioca

O Vasco titular, sob o comando de Fábio Carille e com alguns novos jogadores, vai estar em campo neste domingo pela primeira vez em São Januário diante da Portuguesa, pela quinta rodada da Taça Guanabara. O confronto começa às 21 horas. Com seis pontos, o time cruzmaltino quer entrar logo na zona de classificação para as semifinais.

O início da temporada do cruzmaltino, com uma base do sub-20, foi ruim como também aconteceu com os outros grandes clubes do Rio de Janeiro, que optaram por preservar seus titulares nas primeiras rodada do Campeonato Carioca.

Coube ao estreante Fábio Carille, campeão da Série B pelo Santos, quebrar o jejum e, já com os titulares, vencer pela primeira vez em 2024. Mas a conquista aconteceu bem longe de casa, em Manaus (AM), onde o Vasco ganhou por 2 a 0 do Madureira.

O novo perfil vascaíno já está desenhado pelo seu técnico, que gosta de um time dedicado, que demonstre amor à camisa e sinta a emoção de cada jogo. "Foi emocionante dirigir o Vasco pela primeira vez e tenho de admitir que vou sentir aquele frio na barriga em São Januário", revelou Carille.

Aliviado após sua primeira vitória, o Vasco não deve ter muitas mudanças. Reserva na estreia, o meia Dimitri Payet pode ser uma novidade no time titular. O francês entrou no segundo tempo diante do Madureira e teve boa atuação. Com a possível entrada do camisa 10, Alex Teixeira corre risco de iniciar no banco.

Reforço vindo do Atlético-MG, o zagueiro Maurício Lemos tem chance de ser relacionado pela primeira vez. Ainda sem fazer sua estreia, Lucas Freitas pode receber uma oportunidade entre os onze iniciais. O zagueiro esteve no banco na última rodada, mas viu Lucas Oliveira e João Victor formarem a dupla titular.

A Portuguesa vai em busca da recuperação após perder por 3 a 1 para o Fluminense e continuar com quatro pontos, na parte de baixo da tabela. Mas o técnico Douglas Ferreira aprovou o desempenho de seus jogadores e acredita na reabilitação.

Mesmo tendo cumprido suspensão automática, o atacante Miguel Vinícius deve continuar como opção no banco de reservas. A ideia do técnico é aproveitar o entrosamento de time-base utilizado nas quatro primeiras rodadas.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X PORTUGUESA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Tchê Tchê, Jair, Paulinho e Philippe Coutinho; Payet e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

PORTUGUESA - Bruno; Lucas Mota, Ian Carlo, Thomás Kayck e Kayke Silva; Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa; Romarinho, Lohan e Joãozinho. Técnico: Douglas Ferreira.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).