Novo Pacaembu decepciona em reinauguração com gramado ruim e acesso difícil

A reinauguração do Pacaembu, agora Mercado Livre Arena Pacaembu, decepcionou dirigentes e jornalistas durante a final da Copinha vencida pelo São Paulo em cima do Corinthians.

O que aconteceu

Ainda com laudos provisórios, o novo Pacaembu teve uma reinauguração repleta de improvisações: desde o placar até a zona mista reservada à imprensa. O gramado foi criticado pelo presidente Julio Casares, do São Paulo, que classificou a superfície como "ruim e fofa".

Fiquei preocupado com algumas questões. O gramado estava um pouco difícil, os acessos que de novo tivemos que enfrentar escada lá pra cima, no acesso para quem fica nas cadeiras. Eu não vi um placar eletrônico melhor, com mais informações. Fica uma lição de casa para o pessoal da concessão. Estamos aqui para contribuir, mas fiquei preocupado com o gramado. Sintético eu já não sou a favor, mas achei ele ruim, fofo, tivemos uma lesão hoje. Não estou colocando na conta do gramado, mas nos preocupa.

As antigas cabines de rádio foram transformadas em camarotes e os radialistas foram para a tribuna geral de imprensa. Com um o outro retoque, a área de imprensa segue a mesma: localizada no meio da arquibancada e sem separação relevante para o torcedor comum.

No lugar da antiga grade, que era baixa e insegura, o novo Pacaembu melhorou as mesas, mas retirou a proteção. As escadas da arquibancada dão acesso à área de imprensa e diversas vezes o funcionário fiscal precisou orientar torcedores que não poderiam adentrar na área. Detalhe: apenas um fiscal, pouco para conter uma possível confusão com tão facilitado acesso.

Zona mista do Pacaembu na final da Copinha Imagem: Eder Traskini/UOL

O caminho da tribuna para a sala de imprensa e zona mista, que era ruim, piorou. Além de continuar precisando descer pelo cantinho da arquibancada no meio do torcedor e no contrafluxo, agora os jornalistas ainda precisam dar a volta, sob qualquer que seja a condição climática, na nova estrutura no lugar do tobogã para conseguir acessar o local.

A zona mista improvisada também deixou a desejar pela localização. Nenhum jogador passou pela placa de zona mista para deixar o estádio, como é praxe, pois a área ficou em um canto totalmente deslocado do caminho dos atletas para o ônibus.

O placar também foi outro item improvisado. A concessionária colocou três telões de LED no nível do solo embaixo do antigo tobogã. Um ficava centralizado e outros dois um em cada ponta. Acostumados aos placares no alto, muitos torcedores não encontraram placar algum no estádio. O telão também mostrava apenas o placar, sem tempo de jogo ou qualquer outra informação.