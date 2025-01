Mirassol derrota Portuguesa em jogo equilibrado pelo Paulistão

O Mirassol venceu a Portuguesa por 2 a 1 neste domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela quarta rodada do Paulistão. O time da casa abriu vantagem com gols de Lucas Ramon e Alex Silva (contra). Jajá diminuiu a desvantagem dos visitantes, que lutaram até o fim, mas não tiveram forças para chegar ao empate.

Com o resultado, o Mirassol chegou aos nove pontos e assumiu a liderança do Grupo A de forma provisória, já que o Corinthians ainda joga na rodada. A Portuguesa estacionou nos dois pontos, no quarto e último lugar do Grupo B.

Mirassol e Portuguesa fizeram um primeiro tempo marcado pelo equilíbrio. Com poucas jogadas de perigo, os times se respeitaram e, na maior parte da etapa inicial, os goleiros apenas assistiram ao jogo. Quando o jogo parecia caminhar para o 0 a 0 até o intervalo, o Mirassol começou a criar boas oportunidades com Reinaldo, Gabriel e Iury Castilho.

O primeiro gol aconteceu apenas aos 45 minutos, quando Reinaldo fez boa jogada de linha de fundo e encontrou Lucas Ramon com um belo passe para trás. Sem marcação, o lateral-direito acertou um bom chute para garantir a vantagem do time da casa durante o intervalo.

O segundo tempo começou quente, com pedido de pênalti por parte do Mirassol logo aos cinco minutos. A Portuguesa tentou se lançar ao ataque em busca do empate, mas abusou dos passes errados. Aos 13, o time da casa ampliou o marcador. Negueba recebeu lançamento e o lateral Alex Silva tentou tirar e protagonizou um lance diferente, mandando a bola para o próprio gol. A jogada teve participação do VAR, que analisou um possível impedimento.

Poucos minutos depois, a Portuguesa reagiu. Aos 17, Alex Muralha errou e Jajá estava lá para empurrar para o gol vazio, mantendo a equipe viva na partida. Mesmo em vantagem, o Mirassol seguiu pressionando com Iury Castilho e Clayson, enquanto a Portuguesa respondia com Henrique Almeida e Daniel Júnior, mas o placar se manteve.

Na próxima rodada, o Mirassol encara o Guarani, na quarta-feira, às 18h30, novamente em casa. A Portuguesa joga no mesmo dia, diante do São Paulo, às 21h35, no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 2 X 1 PORTUGUESA

MIRASSOL- Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel (Clayson) e Chico Kim (José Aldo); Negueba (Daniel Borges) e Iury Castilho (Davó). Técnico: Eduardo Barroca.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Maurício e Lucas Hipólito (Guilherme Portuga); Hudson (Renan Peixoto), Fernando Henrique (Tauã) e Cristiano (Iago Dias); Daniel Júnior, Henrique Almeida e Rildo (Jajá). Técnico: Cauan de Almeida.

GOLS - Lucas Ramon, aos 46 minutos do primeiro tempo. Alex Silva, aos 13, e Jajá, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

CARTÕES AMARELOS - João Victor e David Braz (Mirassol); Fernando Henrique, Daniel Júnior e Rildo (Portuguesa).

RENDA - 2.610 pagantes.

PÚBLICO - R$ 64.660,00.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP).