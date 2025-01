Mayke compreende vaias da torcida e despista sobre futuro no Palmeiras após completar 300 jogos

O lateral direito Mayke compreendeu as vaias da torcida do Palmeiras após a derrota para o Novorizontino, neste sábado, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista.

Uma grande parcela dos torcedores que compareceram no estádio vaiaram o time após o resultado e cobraram a diretoria do clube, sobretudo o diretor de futebol Anderson Barros. Mayke ressaltou que os palmeirenses "têm o direito de protestar" e prometeu trabalho para evitar novos tropeços no Estadual.

"Quando a equipe perde, sempre vão vir as vaias, as cobranças. Hoje não foi diferente. Tenho certeza que a torcida está chateada, nós também estamos. Eles têm o direito de quando for para apoiar, apoiar, e quando perdermos eles vão vaiar. É trabalhar, não temos o que fazer. É trabalhar para chegar em campo e dar o nosso melhor", afirmou.

Mayke atingiu neste sábado a marca de 300 jogos pelo clube alviverde. Ele, porém, tem futuro indefinido. O jogador entrou no último ano de seu contrato e ainda não sabe se irá renová-lo.

Questionado sobre o tema, o ala despistou a jogou a responsabilidade no colo da diretoria. Entretanto, ele se declarou ao Palmeiras e disse que está feliz na equipe palestrina.

"Para mim não chegou nada. Estou sim no meu último ano de contrato com o Palmeiras, mas estou muito feliz. É um clube que eu amo, a minha família está adaptada. Amo a cidade, o clube, os torcedores, todo mundo. Aqui dentro temos uma amizade muito boa. Deixo isso com a diretoria, meu empresário. Eu tenho que pensar em dar o meu máximo dentro de campo", declarou.

Ao longo de 300 partidas disputadas pelo Verdão, o lateral direito marcou oito gols e distribuiu 25 assistências, além de conquistar 11 títulos. Ele é o jogador do atual elenco há mais tempo no clube (desde 2017) e um dos mais vitoriosos do time.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para esta terça-feira. A equipe alviverde retorna ao Allianz Parque e mede forças contra o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).