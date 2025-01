Madureira x Fluminense: onde assistir e horário do jogo pelo Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Madureira e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h, no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, pela quinta rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão da Band, em TV aberta, Premiere, em TV fechada, e Canal Goat, por streaming. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Madureira tem quatro pontos na competição. O time vem de duas derrotas, para Portuguesa-RJ e Vasco.

O Fluminense venceu o primeiro jogo na competição na última quinta-feira, contra a Portuguesa-RJ. O Tricolor tem cinco pontos e tenta entrar no G4 — a quarta colocada é a própria Lusa, com seis pontos.

O Tricolor já está utilizando o elenco principal. Assim como os outros clubes de maior investimento, o Flu iniciou o Estadual com uma equipe alternativa.

Prováveis escalações

Madureira: Mota; Celsinho, Arthur Edeson, Marcão e Evandro; Matheus Lira, Rodrigo Lindoso (Wagninho) e Marcelo; Minho, Renato Henrique (Flávio) e Jefferson. Técnico: Daniel Neri

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules, Lima e Serna; Keno e Cano. Técnico: Mano Menezes

Madureira x Fluminense - 5ª rodada do Carioca

Local: Kleber Andrade, Espírito Santo

Data e hora: 26 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

Transmissão: Band, Premiere Canal Goat