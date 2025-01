Fluminense e Madureira fazem jogo sonolento e ficam no empate no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Madureira fizeram um jogo bem morno na tarde deste domingo (26), no Espírito Santo, e ficaram no empate sem gols pelo Campeonato Carioca. Ao fim, a torcida tricolor presente ao Kleber Andrade vaiou o time.

Com o placar, o time de Mano Menezes chegou a seis pontos e se aproximou da zona de classificação à semifinal do Estadual — vale lembrar que Vasco e Portuguesa-RJ, que têm seis, ainda se enfrentam nesta rodada. Já o Madureira foi a cinco pontos.

O time das Laranjeiras volta a campo pelo Estadual na quarta-feira, no clássico com o Botafogo, no Nilton Santos. O Madureira, por sua vez, visita o Boavista no Elcyr Resende, na quinta-feira.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve um ritmo lento e com poucas chances para ambos os lados. Prova disso foram as vaias ao apito do árbitro ao determinar o intervalo. Tanto Fluminense quanto Madureira trocaram passes, mas encontraram dificuldades em criar tramas mais consistentes.

O Fluminense entrou com algumas mudanças na formação do setor ofensivo, e apostou em algumas ligações mais verticais. Bernal e Canobbio — que teve uma boa oportunidade — acabaram sendo os nomes de maior destaque. Na reta final, os comandados de Mano Menezes conseguiram acelerar o ritmo, mas ainda insuficiente para mexer no placar.

O Tricolor suburbano, por outro lado, tentou algumas saídas em velocidade, mas sem tanto sucesso. Lindoso citou a alta temperatura em Cariacica ao justificar o que foi apresentado na etapa inicial do duelo. "Ficou um jogo um pouco mais morno, talvez, pelo fato do clima".

O retorno do intervalo não fez o cenário da partida mudar. As equipes "rodavam", buscavam espaços, mas faltava capricho para dar continuidade às jogadas. Quando chegavam ao chamado último terço do campo, os passes e finalizações não saiam de maneira satisfatória.

Os treinadores fizeram substituições, e tentaram levar um novo gás para campo — a entrada de Germán Cano foi celebrada pela torcida —, mas o que se viu em campo ainda foram equipes que sofriam para ter um ritmo melhor. Novamente, nos minutos finais, o Flu teve mais posse e presença no campo de ataque, mas não tirou o zero do placar.

Lembra dele?

O volante Rodrigo Lindoso reestreou com a camisa do Madureira. O jogador, que já defendeu clubes como Botafogo, Internacional e Ceará, foi titular contra o Fluminense. Esta é a quarta passagem dele pelo Tricolor suburbano.

Lindoso, do Madureira, sob marcação de Canobbio, do Fluminense, em duelo pelo Carioca Imagem: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Preocupação e polêmica

Renato Augusto deixou o jogo aos 8 minutos do 2º tempo, indicando forte incômodo no ombro — Riquelme Felipe entrou — após ser derrubado pela zaga do Madureira em jogada individual. O lance gerou bastante reclamação pelo lado do Tricolor das Laranjeiras, que pediu a marcação de um pênalti.

Lances importantes

Cortou. Aos 17 minutos do 1º tempo, Minho invadiu área pela direita e buscou finalizar a jogada, mas Renê efetuou desarme preciso

Quase. Aos 27 minutos do 1º tempo, Isaque tocou de cabeça dentro da área para Canobbio, que chuta forte. Mota fez a defesa no canto direito.

Assim não. Aos 16 minutos do 2º tempo, Isaque acionou Kauã Elias na esquerda, mas o camisa 9 não conseguiu o domínio, e a bola sai pela linha de fundo.

Foi longe. Aos 23 minutos do 2º tempo, Matheus Lira pegou sobra após cobrança de escanteio e chegou batendo, mas pegou mal e mandou por cima.

Susto. Aos 26 minutos do 2º tempo, Celsinho cobrou falta, a bola desviou na barreira e Fábio teve de mandar para escanteio.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 0 X 0 FLUMINENSE

Competição: Campeonato Carioca

Data e hora: 26 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Kleber Andrade, no Espírito Santo

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

Assistentes: Victor Augusto Camões de Abreu e Marcelo Araújo Ossimo

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

Cartões amarelos: Cauã Coutinho, Evandro (MAD); Manoel, Guga, Nonato (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

Madureira: Mota; Cauã Coutinho (Celsinho), Marcão (Arthur), Jean e Evandro; Rodrigo Lindoso (Matheus Lira), Wagninho, Wallace (Marquinho Carioca) e Marcelo; Renato Henrique e Minho (Hugo Cabral). Técnico: Daniel Neri

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Manoel e Renê; Bernal, Nonato (Hércules), Renato Augusto (Riquelme Felipe) e Isaque; Canobbio (Serna) e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes