Líder, Guarani supera o Noroeste e abre três pontos de vantagem para o Santos no Paulistão

Neste domingo, em confronto válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Guarani recebeu o Noroeste no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, venceu por 2 a 0 e abriu três pontos de vantagem para o Santos. Matheus Régis e João Marcelo balançaram as redes para o Bugre.

Com o triunfo, o Guarani chegou aos sete pontos, na primeira colocação do Grupo B, e alcançou uma vantagem de três pontos em relação ao Santos, vice-líder da chave. Já o Noroeste, com a derrota, permaneceu com cinco somados, na primeira posição do Grupo C.

O Guarani volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Mirassol. No mesmo dia, mas às 19h30, o Noroeste recebe a Inter de Limeira. Ambos os duelos serão válidos pela quinta rodada do Paulistão.

1ºT | Fim de primeiro tempo com o Bugrão na frente!!! Vamos manter a pegada na segunda etapa, Guarani!

O placar foi inaugurado logo no primeiro minuto do segundo tempo pelo Guarani. Ao receber na entrada da área, Matheus Régis ajeitou para a perna boa e finalizou firme, no ângulo, sem chances para o goleiro Felipe Alves, que nada pôde fazer.

Aos 12 minutos da etapa complementar, o Guarani aumentou a diferença. Após bola sobrada na área do Noroeste, João Marcelo aproveitou a falha da defesa adversária e arrematou forte para marcar.