Leila Pereira nega negociação por Endrick e prevê: 'Estevão será o melhor do mundo'

Leila Pereira contou bastidores a respeito de Endrick, que não atravessa a sua melhor fase no Real Madrid, e fez previsões sobre Estêvão, joia do Palmeiras já negociada com o Chelsea. Em entrevista ao The Athletic, site de informações esportivas dos Estados Unidos, a presidente palmeirense prevê um futuro brilhante para o meia-atacante de 17 anos.

"Estêvão é um espetáculo de jogador", disse ela. "Já está pronto para o Campeonato Inglês? Cabe ao Chelsea dizer, mas, um dia, ele será eleito o melhor jogador do mundo. Ele é um garoto espetacular e vai brilhar na Europa", previu.

Mais importante jogador do Palmeiras desde a temporada passada, Estêvão vai se transferir ao Chelsea ao fim do Super Mundial, em julho. Ele foi a maior venda da história do clube e uma das maiores do Brasil: 61 milhões de euros, sendo 45 milhões fixos e 16 milhões em bônus.

A empresária, ex-patrocinadora do Palmeiras e presidente em seu segundo mandato do Palmeiras também falou sobre Endrick, outra joia revelada na base do clube. Ela negou ter havido conversa para o atacante retornar ao time que o revelou enquanto não vive um bom momento no Real Madrid.

"Não, isso nunca foi discutido", afirmou. "Não há possibilidade. Para esse tipo de coisa acontecer, tem de ser bom para o Palmeiras, para o jogador e para o Real Madrid. Esse retorno nunca foi discutido porque esse período de adaptação ao novo clube e à Europa era previsível. Ele vai ser muito, muito feliz no Real Madrid, não tenho dúvidas", projetou.

Segundo a dirigente, Endrick terá de ter paciência para conquistar seu espaço em meio a tantas estrelas. O jovem de 18 anos tem jogado pouco na temporada. São 315 minutos em 20 partidas. É reserva, mas recentemente se destacou com dois gols que classificaram o time da capital espanhola na Copa do Rei.

"Nós previmos isso. Ele é muito jovem, é difícil para um garoto sair do Brasil e se adaptar imediatamente. Ele terá paciência porque é muito determinado, focado. Ele vai brilhar muito no Real Madrid", acredita Leila, que contou bastidores de uma conversa com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

Os dois se encontraram em março do ano passado, quando ela foi chefe da delegação da seleção brasileira nos amistosos com Inglaterra e Espanha, em Wembley e no Santiago Bernabéu, respectivamente, e tiveram uma conversa curiosa. "Ele me disse: 'Leila, me informaram que Endrick é melhor que Pelé'. E eu respondi a ele: 'Calma, presidente, porque nunca nasceu ninguém como Pelé'."