Palmeiras: Leila prevê Estêvão como melhor do mundo e nega volta de Endrick

A presidente Leila Pereira falou sobre o futuro das duas maiores joias reveladas pelo Palmeiras. Em entrevista ao The Athletic, a dirigente cravou que Estêvão ainda será eleito como melhor do mundo e disse que o período de adaptação de Endrick no Real Madrid era esperado, descartando um possível retorno do atacante ao Alviverde.

O que aconteceu

Leila afirmou que Estêvão será premiado como melhor jogador do mundo futuramente. Ela não poupou elogios ao jogador de 17 anos, que vai para o Chelsea após o Super Mundial de Clubes, e ressaltou que ele brilhará na Europa.

A presidente do Palmeiras também negou uma repatriação de Endrick, que mal completou seis meses no Real Madrid. Leila disse que um possível retorno nunca foi discutido e que o período de adaptação do jogador no novo clube era previsto. Ele chegou ao time merengue em julho, após completar 18 anos.

Ela ainda revelou que ouviu de Florentino Pérez uma comparação entre Endrick e Pelé, e que "freou" o presidente do Real. Os dois se encontraram pessoalmente no Santiago Bernabéu em março do ano passado, no amistoso entre Brasil e Espanha, quando Leila foi chefe da delegação da seleção. Na ocasião, Endrick deixou o dele no icônico estádio espanhol.

Estêvão junto da presidente Leila Pereira após assinar contrato profissional com o Palmeiras, em 2023 Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Estevão é um espetáculo de jogador. Se já está pronto para a Premier League? Cabe ao Chelsea dizer, mas, um dia, ele será eleito o melhor jogador do mundo. Ele é um garoto espetacular e vai brilhar na Europa.

Nós previmos isso [período de adaptação de Endrick na Espanha]. Ele é muito jovem, um talento jovem, mas é difícil para um garoto sair do Brasil e se adaptar imediatamente. Ele terá paciência porque é muito determinado, focado. Ele brilhará muito no Real Madrid."

Não, nunca foi discutido [um retorno de Endrick]. Não há possibilidades. Para que esse tipo de coisa aconteça, tem que ser bom para o Palmeiras, para o jogador e para o Real Madrid. Esse retorno nunca foi discutido porque esse período de adaptação ao novo clube e à Europa era previsível. Ele vai ser muito, muito feliz no Real Madrid, não tenho dúvidas.