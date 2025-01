Grêmio x Caxias: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Gauchão

O Grêmio recebe o Caxias às 20h30 (de Brasília) deste domingo (26), na Arena, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

A partida será transmitida ao vivo por Sportv e Premiere. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Tricolor busca vencer após o tropeço na estreia. A equipe comandada por Gustavo Quinteros não saiu do zero e empatou sem gols com o Brasil de Pelotas no primeiro compromisso do Estadual.

Já o Caxias começou com o pé direito. O time venceu o Monsoon por 1 a 0, fora de casa, na primeira rodada.

O Grêmio levou a melhor em sete dos últimos dez confrontos com o adversário deste sábado. O Caxias venceu uma vez, e dois desses embates terminaram empatados.

Grêmio x Caxias -- 2ª rodada do Gaúcho

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Data e horário: 26 de janeiro de 2025, às 20h30

Transmissão: Sportv e Premiere