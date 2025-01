Grêmio deslancha no 2° tempo, goleia o Caxias e conquista 1ª vitória no Gaúcho

Neste domingo (26), em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebeu o Caxias em sua Arena, goleou por 4 a 0 e conheceu sua primeira vitória na competição. Braithwaite, Pavón, Monsalve e Edenílson balançaram as redes para o Tricolor.

Com o triunfo, o Grêmio chegou aos três pontos, ficando na segunda colocação do Grupo A. Na estreia no torneio, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Brasil de Pelotas. Já o Caxias, com a derrota, permaneceu com três somados, na vice-liderança da Chave B.

O Grêmio volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Monsoon. No mesmo dia, mas às 20h30, o Caxias recebe o Brasil de Pelotas. Ambos os duelos serão válidos pela terceira rodada do Gaúchão.

O placar foi inaugurado logo no primeiro minuto do segundo tempo pelo Grêmio. Em rápida troca de passes na entrada da área, Braithwaite recebeu passe de Edenílson e, cara a cara com o goleiro Matheus Emiliano, concluiu firme para marcar.

Aos 24 minutos da etapa complementar, o Grêmio aumentou a diferença. Em jogada de contra-ataque pela esquerda, Pavón dominou, cortou o marcador e arrematou cruzado.

O Grêmio ampliou a vantagem aos 35 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Edenílson pela direita, Monsalve se antecipou ao marcador na área e desviou para balançar as redes.

Aos 47 minutos da etapa final, Edenílson fechou a goleada do Grêmio. Ao receber lançamento de Pepê e, na saída do goleiro adversário, chutou rasteiro.